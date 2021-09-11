В Узбекистане учреждается должность постоянного регионального представителя Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана). Это предусмотрено указом президента от 10 сентября, сообщило Министерство юстиции.

Представители омбудсмана на местах займутся обеспечением соблюдения прав, свобод и законных интересов людей, а также мониторингом в области прав человека.

Они также будут принимать и рассматривать жалобы граждан и оказывать содействие в восстановлении их нарушенных прав. Региональные представители будут напрямую подчиняться обмудсману.

Указом также предусмотрена разработка проекта закона об омбудсмане в новой редакции (текущая редакция действует с 2004 года).

В конце июня Шавкат Мирзиёев подписал постановление о совершенствовании системы предупреждения пыток, которым было предусмотрено создание при омбудсмане общественных групп по выявлению пыток.