C 2021/2022 учебного года выпускники президентских, специализированных и творческих школ смогут поступать в государственные вузы без сдачи тестовых испытаний и дополнительных экзаменов. Соответствующее постановление 19 июля подписал президент Узбекистана.

При этом выпускники президентских школ зачисляются на учебу в вузы на основе дополнительного государственного гранта, выпускники специализированных школ — на основе базового платного контракта на такие направления бакалавриата, как химия, биология, физика и информационные технологии, в выпускники творческих школ — на основе базового платного контракта на такие направления, как языковедение, литература, педагогика, переводоведение и журналистика.

Документом также предусмотрено, что выпускникам президентских школ, поступившим на учебу на основе контракта в зарубежные вузы и их филиалы, а также негосударственные вузы, работающие в Узбекистане, будет выплачиваться субсидия на покрытие суммы контракта за счет средств государственного бюджета.

Кроме того, абитуриенты, получившие сертификаты A-Level уровня A и B международных программ, при поступлении на учебу в государственные вузы освобождаются от сдачи вступительного экзамена по предмету, по которому выдан сертификат, с присуждением максимального балла.

Постановлением запланировано строительство 13 новых специализированных школ и ремонт действующих 5 творческих школ и их оснащение в 2021—2025 годах.

Этим же документом Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров переименовано в Агентство президентских образовательных учреждений, а соответствующий фонд — в Фонд поддержки одаренной молодежи.