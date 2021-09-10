Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10 сентября принял нового посла Венгрии Дьюлу Ковача, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, министр поздравил посла с началом деятельности в Узбекистане и пожелал ему успехов на высоком и ответственном посту.

Стороны обсудили вопросы расширения отношений двух стран в разных сферах, а также регионального и международного характера.

Посол выразил благодарность Узбекистану за содействие в организации эвакуации венгерских и других иностранных граждан из Афганистана.

Венгрия открыла посольство в Ташкенте в начале 2016 года. Ранее в Узбекистане был аккредитован посол Венгрии с резиденцией в Москве.