Президент Шавкат Мирзиёев 7 сентября подписал указ «О дополнительных мерах по стимулированию предприятий-экспортёров».

С 1 октября Агентство продвижения экспорта сможет предоставлять предприятиям, годовой объём экспорта которых превышает 20 млн долларов, единовременные финансовые ресурсы в размере до 5 млн долларов для кредитов на торговые операции, связанные с экспортом, и предэкспортное финансирование через банки.

Предприятиям, экспортировавшим готовую текстильную продукцию на сумму более 1 млн долларов в течение последних 12 месяцев, при ввозе ими комплектующих изделий, сырья и материалов для основного и вспомогательного производств будет даваться отсрочка (рассрочка) на 120 дней уплаты таможенных платежей без начисления процентов и истребования оплаты по ним.

До 31 декабря приостанавливаются применение штрафных санкций в отношении хозяйствующих субъектов за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям, а также взыскание штрафных санкций, наложенных до вступления в силу указа.

С октября также отменяется требование получения национального сертификата при импорте сертифицированного и декларированного оборудования, комплектующих, сырья, измерительных и транспортных средств, химических реагентов и подъёмных механизмов из стран, имеющих высокую систему качества и контроля.

Правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования поручено в двухнедельный срок внедрить сроком на один год систему компенсации 50% транспортных расходов при экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью в страны Европы.

Документом определено, что для экспорта проса (коды ТН ВЭД 1008 21 000 0, 1008 29 000 0), муки и порошка из сушёных бобовых культур (код ТН ВЭД 1106 10 000 0), а также муки и порошка из фруктов и орехов (код ТН ВЭД 1106 30 900 0) разрешение президента или Кабинета министров не требуется.