Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в скором времени посетит Узбекистан с официальным визитом. Об этом заявил сам глава государства в ходе рабочего видеосовещания, сообщил Turkmenportal со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана

В ходе визита будет подписан пакет документов по сотрудничеству. Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Эсенмырату Оразгелдиеву обсудить готовящиеся к подписанию соглашения со своим узбекским коллегой на предстоящем на следующей неделе заседании совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В предыдущий раз Гурбангулы Бердымухамедов посещал Узбекистан с визитом в ноябре 2019 года.