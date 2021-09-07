Численность постоянного населения Узбекистана на 7 сентября превысила 35 миллионов человек, следует из данных Государственного комитета по статистике. В стране проживают 17,5 миллиона мужчин и 17,4 миллиона женщин.

На 1 января 2021 года численность постоянного населения страны составляла 34,55 миллиона человек.

В августе Госкомстат опубликовал данные об этническом составе населения, согласно которым, крупнейшими этническими группами в стране являются узбеки, таджики, казахи, каракалпаки и русские.