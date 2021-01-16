Численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2021 года достигла 34 миллионов 558 тысяч 913 человек, сообщается на сайте Государственного комитета по статистике. Прирост за прошлый год составил 653,7 тысячи человек, или 1,9%.

Напомним, на 1 января 2020 года численность постоянного населения составляла 33 миллиона 905 тысячи 800 человек, прирост за 2019 год — 650,3 тысячи, или 2%.

Для справки: в 2018 году численность населения выросла на 1,8% (597,4 тысячи), в 2017 году — на 1,7% (533,4 тысячи), в 2016 году — на 1,7% (545,8 тысячи) и в 2015 году — на 1,8% (553,9 тысячи).

Постоянное население — это население, постоянно проживающее на момент переписи в определённом населенном пункте или на определённой территории, включая временно отсутствующих.

Более подробная статистика о демографической ситуации в Узбекистане должна быть опубликована в ближайшие дни.