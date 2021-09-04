Обсерватория культурного наследия Центральной Азии Alerte Héritage выразила обеспокоенность информацией о планируемом сносе в Чирчике (Ташкентская область) бывшей гостиницы Чирчикстроя, спроектированной в 1935—1936 годах.

В заявлении организации здание характеризуется как «выдающийся памятник архитектуры Узбекистана"и «наиболее известный объект республики, выстроенный в формах постконструктивизма».





Фото: Ольга Казакова / Alerte Héritage.

«Построенный по проекту московских архитекторов Георгия Орлова, ученика и соавтора Виктора Веснина в проекте знаменитого Днепрогэса (руководитель бюро), и В. Лаврова (главный архитектор проекта), он является свидетельством и памятником эпохи индустриализации и электрификации Средней Азии», — говорится в заявлении.

О выдающихся архитектурных достоинствах объекта свидетельствуют его многочисленные упоминания с 1930-х годов в книгах и журналах по архитектуре СССР и Узбекистана. В последние годы здание было заброшено, но служило местом паломничества историков, архитекторов и всех, интересующихся памятными местами Узбекистана, отмечает Alerte Héritage.

Фото: Ольга Казакова / Alerte Héritage.

«Мы убеждены, что это сооружение должно быть как можно быстрее включено в список охраняемых государством памятников. Чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение, необходимо привлечь специалистов и разработать проект его реставрации/реконструкции, а также нового использования в социальной жизни современного Узбекистана. Но это может (и должно) стать программой завтрашнего дня. Сегодня же требуется предпринять срочные действия, чтобы остановить возможный снос», — говорится в обращении.