Согласно оценке Всемирного банка на 2018 год, потенциал экспорта винограда, вишни и персиков из Узбекистана оценивался в 486 млн долларов, свежих абрикосов и слив — 115 млн долларов. В то же время реализация стоимости составила всего 32%. Чтобы получать больше прибыли от экспорта, необходимо инвестировать в улучшение качества продукции. Юрист по вопросам международной торговли Умида Хакназар в интервью «Газете.uz» рассказывает, в каких направлениях регулирования производства и контроля качества сельхозпроизводства нужны изменения.
— Что мешает Узбекистану экспортировать пищевую, в том числе плодоовощную, продукцию на рынок Евросоюза?
— Много факторов. Остановимся на вопросах обеспечения качества и безопасности продукции. Если говорить об овощах и фруктах, в них могут быть и вредные организмы, но также и остатки загрязнителей (пестицидов, нитратов
— Достаточен ли контроль за использованием пестицидов и вредными организмами?
— В Узбекистане карантинная служба недавно была преобразована в Агентство по карантину и защите растений, в её функции включены полномочия по контролю за применением защитных от вредных организмов веществ, таких как пестициды, и это очень правильное решение. Как это существует повсеместно в мировой практике, должен быть единый национальный орган по защите растений, этого требует и Международная конвенция по защите растений (МКЗР), к которой Узбекистан присоединился в прошлом году. Агентству нужно будет начинать всё почти с нуля в этой сфере, так как тот уровень контроля, который у нас был и есть до сих пор, конечно, явно не удовлетворительный.
В Узбекистане до сих пор нет полноценной регистрации активных веществ пестицидов, что является главным требованием при осуществлении контроля в этой сфере. Нет соответствующей регламентации, определяющей критерии для продажи пестицидов на рынке. В результате в свободном обращении находятся незарегистрированные вещества и препараты сомнительного качества, без соответствующей маркировки на государственной языке, без чётких инструкций по применению, по периодам интервалов между применением и сбором урожая (периодам удержания), нет установленных требований о том, что на стадии первичного производства фермеры должны вести регистрационные записи по применению таких веществ и препаратов
Главное, что в законодательстве нет юридической ответственности производителей, продавцов и импортеров столь высокорисковой продукции, какой являются пестициды, удобрения, корма для животных, ветеринарные препараты.
Следует отметить, что все перечисленные меры относятся и к «интегрированной системе управления вредными организмами» (IPM), и к надлежащим сельскохозяйственным практикам (GAP). Ни то, ни другое у нас не развито.
Во-первых, нет соответствующего законодательства (как на уровне законов, так и подзаконных актов); во-вторых, функции и полномочия различных ведомств в этой сфере фрагментированы, не скоординированы, часто или дублируют, или, наоборот, противоречат друг другу, порой просто отсутствуют (например, в отношении контроля за применением пестицидов, ветеринарных препаратов, удобрений и кормов для животных, в процессе первичного производства).
Всё это в равной степени относится к ветеринарным препаратам (антибиотикам) и различным кормовым добавкам, которые применяются в животноводстве. В результате отсутствия соответствующего регулирования применение антибиотиков и кормовых добавок происходит бесконтрольно, что приводит к повышению резистентности к антибиотикам, на рынок проникает много фальсификата, продукции низкого качества, незарегистрированной, без соответствующих инструкций, маркировки
— Какова причина отсутствия надлежащего контроля качества сельхозпродукции?
— Основными сельхозкультурами долгое время были хлопок, пшеница и, соответственно, требовалась обработка от вредителей в основном на полях этих культур. За последнее десятилетие заметно возросло значение садоводства, фруктов и овощей выращивается гораздо больше, в результате и возросла потребность в различных удобрениях
Многие десятилетия основным фокусом контроля была сертификация,
Причин такого отставания много. Во-первых, изоляция. Экспорт многих продовольственных товаров даже был запрещён правительством из-за не достаточного обеспечения продовольственной безопасности.
Во-вторых, низкий уровень конкуренции в производстве пищевой продукции на внутреннем рынке. То есть, предприятия не всегда заинтересованы инвестировать в модернизацию своей инфраструктуры, применение международных гигиенических и надлежащих производственных практик, обучение своих сотрудников новым методам
В-третьих, у пищевых лабораторий Узбекистана нет международной аккредитации. Их инфраструктура устаревшая, специалисты не получали соответствующего обучения на предмет современных практик, новых методов испытаний
Кроме того, уполномоченные ведомства в этих сферах многие годы не имеют даже возможности инспектировать предприятия в виду моратория на проверки субъектов предпринимательства и при этом обременены не свойственными им функциями.
В результате вышеперечисленных проблем, да и многих других, сфера, которая, по идее, является одной из наиболее значимых для здоровья людей и наиболее влияющих на него, окружающую среду, устойчивое развитие, продовольственную безопасность и торговлю, парадоксальным образом оказалась периферийной.
— Что нужно для эффективного регулирования производства сельхозпродукции?
— Прежде всего, следует выходить из изоляции. Что имеется в виду под изоляцией? Не нужно искусственно ограничивать торговлю, в частности, экспорт и импорт продовольственной продукции. Многолетние запреты не привели к тому, что наша продукция стала более качественной или полезной для здоровья, а наше население — более здоровым. К сожалению, скорее, получилось наоборот.
Мы лишь ещё больше удалились от международных стандартов, научных исследований в области пищевой микробиологии, химии, технологий
Но следует отметить, что жизнь всё-таки берёт своё. Государственная инспекция по карантину растений переименована в Агентство по карантину и защите растений. Ещё три года назад это было достаточно закрытое ведомство, далёкое от вступления в Международную конвенцию по защите растений (руководители инспекции говорили в те годы, что «Узбекистан ещё не готов вступать»), законодательство было устаревшее, лаборатория по диагностике растений ограничивалась диагностикой самых простых вредителей давно устаревшими методами.
В результате проводимых реформ политика страны повернулась в сторону международной торговли плодоовощной продукцией, сразу появилась потребность в изучении международных фитосанитарных стандартов, в модернизации лабораторной инфраструктуры. Узбекистан присоединился к Международной конвенции по карантину и защите растений, начало развиваться сотрудничество с международными организациями и обучение сотрудников агентства международным стандартам. Лаборатория по диагностике растений получила международную аккредитацию, и в этом она пока единственная в регионе Центральной Азии.
Впервые в регионе СНГ фитосанитарная служба Узбекистана стала частью Е-phyto, (электронная платформа Международной конвенции по защите растений, которая значительно упрощает импорт и экспорт растительной продукции, сокращает время и количество разрешительных документов, способствует сокращению коррупции и т. д).
Но здесь важно не останавливаться. Ещё очень много проблем и задач в области гармонизации законодательства с международными стандартами, необходимо постоянное обучение. Необходима тесная координации с другими ведомствами и агентствами, имеющими отношение ко всем этим вопросам — торговле пищевой продукцией, животноводческому и растительному производству, сельскохозяйственным практикам
Успех трансформации также зависит от того, насколько в целом будут развиваться рыночные механизмы в экономике, конкурентная среда, защита права собственности, в том числе и на сельскохозяйственную землю. Добавленная стоимость в пищевом производстве, инновации, улучшение качества продукции — все эти часто произносимые слова останутся словами, если они будут внедряться «сверху», административным путём.
Также нужен совершенно другой подход в институциональном распределении функций и полномочий компетентных органов в этой сфере. Необходимо единое агентство, например, в области пищевой безопасности. В большинстве стран мира эти сферы объединены в единое ведомство, а установление параметров безопасности находится под управлением Министерства здравоохранения. У нас же происходит фрагментация: ведомств много, но нет координации для осуществления единой стратегии, единой политики.
СФС-меры, продовольственная безопасность, сельскохозяйственные субсидии в рамках вступления в ВТО, торговая политика, система семеноводства, вопросы изменения климата или земельной реформы — все эти, на первый взгляд, отдельно взятые вопросы, на самом деле тесно связаны друг с другом, являются звеньями одной цепи. У нас же получается, что чуть ли не каждый из этих вопросов относится к различным «комплексам» в правительстве, под руководством разных людей, мировоззрение, уровень знаний которых в этих областях значительно отличается, что приводит к тому, что нет единого, согласованного подхода — и это тормозит реформы и уже сделанное не приносит желаемого результата.
Изменение климата стало самой тревожной и болезненной реальностью. Ведь в большей степени изменения происходят из-за деятельности человека, в том числе, от неправильных сельскохозяйственных решений и практик. Мы это хорошо знаем, ведь из-за продолжавшейся многие десятилетия монополии хлопка даже исчезло наше Аральское море, оскудели реки, деградировали земли, загрязнились водотоки и подземные воды.
Мы, всё это зная, тем не менее, продолжаем прежнюю политику госзаказа на хлопок и пшеницу. Эту пагубную феодальную практику следовало бы прекратить. Иначе деградация и загрязнение земли и воды, всей окружающей среды, загрязнение самой продукции будут усиливаться. Это в свою очередь приведёт к большему количеству вредных организмов и болезней, от которых снова же придётся защищаться ещё большим количеством пестицидов, — и это просто замкнутый круг. Нужны решительные, конкретные меры, чтобы выйти из него.
Вопрос с кадрами также очень остро стоит. Часто, что называется, перетасовывается «старая колода». Порой без глубокого знания и опыта в новых технологиях и практиках «старый опыт» теряет свою ценность. Важно изучение нового и понимание новых перспектив. Поэтому нужно обучение новых кадров, по новым учебным программам.
Пример трансформации Агентства по защите растений из закрытого провинциального ведомства в национальный орган по защите и карантину растений с современной лабораторией и обновлённым штатом, на мой взгляд, иллюстрирует то, как требования международной торговли заставляют трансформироваться, стимулируют новые научные знания и навыки. Всё это вдохновляет новые кадры на работу в этих учреждениях. В совокупности эти факторы способствуют выходу Узбекистана из изоляции, его интеграции в мировую торговлю, что в свою очередь, способствует росту благосостояния и развитию.