На базе Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров создаётся Агентство по карантину и защите растений, следует из подписанного 15 июля указа президента о кардинальном совершенствовании системы карантина и защиты растений в Узбекистане.

Документом ликвидируется акционерное общество «Узагрокимёхимоя» и его территориальные компании «Агрокимёхимоя», упраздняется Государственная комиссия по проведению испытаний и регистрации средств химизации и защиты растений при Министерстве сельского хозяйства.

Соответствующей ликвидационной комиссии поручено в трёхмесячный срок провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности «Узагрокимёхимоя» и территориальных «Агрокимёхимоя», осуществить расчет с кредиторами. Имущество и основные средства компании будут переданы Агентству по карантину и защите растений либо приватизированы.

Из указа следует, что до конца 2024 года при закупке обрабатывающей техники, агрометеостанций, биолабораторных приборов и других государство будет поддерживать предпринимателей, занимающихся производством и оказанием услуг в направлении борьбы с вредителями, болезнями и сорняками растений.

Расходы компенсируют из Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности путём покрытия части трат по процентным платежам, превышающей основную ставку Центрального банка (не более 7%), а также по сумовым кредитам в размере не более 10 млрд сумов с процентной ставкой, не превышающей 1,75-кратного размера основной ставки ЦБ.

Фонд также покроет до 30% процентной ставки, установленной коммерческими банками в размере, не превышающем трёх процентных пунктов, по кредитам в иностранной валюте, не превышающим эквивалента 10 миллиардов сумов. Здесь же фонд выступит поручителем до 50% выделяемого кредитного обеспечения в размере, не превышающем также 10 миллиардов сумов.

В Ташкентской области хокимият совместно с «Агробанком» создаст Образцовый центр оказания комплексных услуг по защите растений, на основе опыта которого соответствующие бизнес-проекты будут реализованы и в других регионах.

Об Агентстве по карантину и защите растений

Основные задачи агентства:

проведение агрохичимеского анализа почвы и контроль качества поставляемых сельскому хозяйству всех минеральных и микробиологических удобрений, проведение радиологического и токсикологического анализа остатков пестицидов, нитратов и солей тяжёлых металлов в почве и сельхоз продукции в полевых условиях;

совершенствование системы прогноза в сфере карантина и защиты растений, определение эффективных методов борьбы с вредными организмами, предупреждение проникновения и распространения вредителей, их уничтожение;

развитие системы клиник растений и биолабораторий, координация их деятельности;

испытание биологической эффективности химических и биологических средств защиты растений, минеральных и микробиологических удобрений, разработка нормативов, регламентов и стандартов в сфере химизации и использования биологических средств в сельском хозяйстве, координация деятельности субъектов, занимающихся их реализацией;

развитие науки, методологии и образования в обеспечении фитосанитарной безопасности, внедрение инноваций, расширение международного сотрудничества;

осуществление специального контроля за защитой декоративных и фруктовых деревьев, кустарников и цветов от вредных организмов в центральных и крупных городах по всей стране (для этого в регионах в форме ГУП будут созданы специальные центры).

Из ликвидируемого «Узагрокимёхимоя» агентству передаются службы по борьбе с саранчой и тутовой огнёвкой. Отмечается, что Фонд развития системы карантина растений Госинспекции по карантину растений при Кабинете министров будет реорганизован и передан агентству.

Кроме того, в структуре нового ведомства создаётся (доли указываемых компаний полностью передаются агентству):

Научно-исследовательский институт по карантину и защите растений (с 1 августа будет финансироваться из государственного бюджета);

Республиканский центр агрохимического анализа (на базе ООО «Агрохимическая станция»);

Республиканский центр «Биосифат» (на базах ООО «Республиканская учебно-производственная лаборатория» и ООО «Республиканская центральная лаборатория „Биосифат“»).

Агентство получает право ввозить и эксплуатировать агродроны.

До 1 декабря агентство совместно с Министерством сельского хозяйства, Министерством финансов, Министерством экономического развития и сокращения бедности должно разработать и внести в Кабинет министров порядок возмещения расходов, связанных с борьбой с вредителями и обеспечением сохранения урожая в чрезвычайных ситуациях. Ожидается, что начиная с 2022 года на эти цели из государственного бюджета будет выделяться 50 млрд сумов.