Сборная Узбекистана завоевала ещё одну золотую медаль на летних Паралимпийских играх Токио-2020.

Параатлетка Сафия Бурханова в финале соревнований по толканию ядра (класс F12) показала результат 14,78 м, что обеспечило ей первое место (видео). Второе место заняла итальянка Ассунта Леньянте (14,62 м), а третье — Ребекка Альварес (13,72 м) из Мексики.

Фото: #Tokyo2020 / Twitter.

Узбекистанка бросила ядро на 14,78 м во время второй попытки. Её ближайшей соперницей была Ассунта Леньянте, но она не смогла превзойти показатель Сафии Бурхановой, которая даже пропустила последнюю попытку из-за досрочной победы и не смогла сдержать слёз.

На Паралимпиаде 2016 года в Рио Сафия Бурханова также завоевала серебряную медаль.

На момент публикации статьи Узбекистан занимает 17-е место с 17 медалями (7 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых).