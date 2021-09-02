Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёева в четверг посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова. Он возложил цветы к подножию памятника первому президенту и почтил его память, сообщила пресс-служба главы государства.

На церемонии, посвященной 30-летию независимости страны, Шавкат Мирзиёев отметил, что Ислам Каримов, «провозгласив независимость Узбекистана, возглавил государство в самый трудный и непростой период его истории».

«Эта церемония является очередным воплощением уважения нашей общественности к первому президенту», — говорится в сообщении.

Цветы к памятнику возложили также представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Администрации президента, Кабинета министров, министерств и ведомств, а также общественность столицы. На мероприятии также присутствовала супруга первого президента Татьяна Каримова.

Церемонии возложения цветов состоялись также у памятников Исламу Каримову в Самарканде и Карши.

2 сентября в Узбекистане отмечается как День памяти Ислама Каримова.

30 августа Шавкат Мирзиёев в ходе церемонии награждения соотечественников в связи с 30-летием Независимости в резиденции Куксарой 30 августа напомнил об «огромной работе, проделанной первым президентом Исламом Каримовым».

«Время летит. Нашим детям, родившимся при обретении независимости, сегодня исполняется 30 лет. Сегодня мы помним огромную работу, проделанную нашим первым президентом. Мы никогда не осуждали дела прошлой эпохи и не будем делать этого в будущем», — заявил он.



