Отечественная группа «Электрооко» представила новый клип на композицию «Завтра» о возвращении Аральского моря. Он был представлен 30 августа в Министерстве туризма и спорта Узбекистана, пишет Afisha.uz.

«Завтра» — песня Ашота Даниеляна, которую исполнили на узбекском («Ertangi kun») и каракалпакском («Erteń») языках народный артист Узбекистана и Каракалпакстана Женисбек Пиязов, группа «Электрооко» и Государственный симфонический оркестр Узбекистана. Автором симфонической версии является композитор Артём Ким.

В видео снялись начинающие и профессиональные актеры из Каракалпакстана, а также заслуженный артист Узбекистана Сейдулла Молдаханов. Всего в работе над клипом и в нём самом было задействовано более 300 человек. Съёмки проходили в июне и июле на плато Устюрт, солончаке Барсакельмес, в поселке Кубла-Устюрт и в Муйнаке.

Музыкальное видео является стартом масштабного проекта «Аральская Мечта», информация о котором представлена на сайте Araldream.uz. Автором сценария, режиссёром и продюсером выступил Никита Макаренко. Проект воплощен в сотрудничестве с Национальной кинокомиссией Узбекистана.

Клип на узбекском и русском языках

Клип на каракалпакском и русском языках

«Мы вложили в эту работу все возможные силы и ресурсы: нам хотелось сделать настоящее, не фальшивое произведение искусства, чтобы привлечь максимум внимания к проблемам Приаралья, изменению климата и важности сохранения воды в нашем регионе. Мы надеемся, что ещё больше людей по всему миру заинтересуются удивительным Каракалпакстаном, его людьми и культурой — и захотят его посетить», — рассказал Никита Макаренко.

Авторы проекта учредили некоммерческую организацию «Аральская Мечта», которая намерена всемерно содействовать продвижению Каракалпакстана и Приаралья в мире.

За неполные двое суток на YouTube видео набрало около 40 тысяч просмотров на русском и узбекском языках и более 8000 — на русском и каракалпакском.

Фото: Afisha.uz.

Клип был снят при поддержке Министерства туризма и спорта, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Агентства по делам молодежи, Жокаргы Кенеса и Совета министров Каракалпакстана. Генеральным партнёром выступил Фонд Zamin.

Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности в регионе Приаралье внёс вклад в создание клипа благодаря финансовой поддержке правительств Узбекистана, Норвегии, Финляндии, Республики Корея и Европейского союза.

Поддержку проекту также оказали Информационное бюро ООН, Программа развития ООН и Швейцарское бюро по сотрудничеству при посольстве Швейцарии.