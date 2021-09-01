28 августа в возрасте 65 лет скончался председатель хорезмской правозащитной организации «Нажот» Хаитбой Якубов.

Как сообщает Amerika Ovozi, он много лет боролся против принудительного труда, коррупции и несправедливости, выступал в защиту фермеров и других работников.

После смены власти в Узбекистане Хаитбоя Якубова вместе с другими правозащитниками начали приглашать к участию в различных проектах и мероприятиях, организуемых государственными органами и международными организациями. Однако его правозащитная организация, основанная в 2000 году, так и не была зарегистрирована. В интервью Amerika Ovozi 2018 году он рассказывал, что 19 раз подавал заявление на регистрацию.

Посольство США в Ташкенте выразило соболезнования родным, друзьям и коллегам правозащитника. В сообщении говорится, что он «в течение 29 лет был правозащитником и являлся пионером в развитии правозащитной деятельности в Узбекистане».

«Он внёс значительный вклад в становление гражданского общества и стандартов прав человека в Узбекистане. Мы восхищались его огромной приверженностью и готовностью поддерживать жертв всех форм злоупотребления властью и нарушений фундаментальных прав человека, особенно на северо-западе Узбекистана», — говорится в сообщении.