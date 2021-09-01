Депутаты Рийгикогу (Государственного собрания) Эстонии 31 августа во втором туре избрали президентом Эстонии Алара Кариса. Кандидатуру директора Эстонского национального музея поддержали 72 парламентария, сообщает ERR.ee.

Алар Карис был единственным кандидатом. Участие в голосовании приняли 80 депутатов, из них 8 не заполнили бюллетени. В первом туре 30 августа за Алара Кариса проголосовали 63 депутата. Для избрания необходимо получить не менее 68 из 101 возможного голоса.

Новый президент вступит в должность 11 октября. До этого времени исполнять обязанности главы государства продолжит Керсти Кальюлайд.

Алара Кариса выдвинули депутаты входящих в правящую коалицию Центристской партии и Партии реформ. Им в Рийгикогу принадлежит 59 мандатов. Реформист Сийм Каллас из Партии реформ не смог принять участие в голосовании по состоянию здоровья.

В первом туре оппозиционные Социал-демократическая партия и Isamaa разрешили своим депутатам голосовать по собственному усмотрению, однако во втором туре пообещали поддержать Алара Кариса. Депутаты от EKRE (в этой фракции 19 человек) в обоих турах решили не брать бюллетени для голосования.

Алар Карис ранее занимал пост государственного контролёра, ректора Университета естественных наук и Тартуского университета. В октябре 2017 года стал директором Эстонского национального музея.