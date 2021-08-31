Рабочая группа по подготовке нормативно-правовых актов о зеленых зонах создана при Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды, сообщила пресс-служба комитета.

Напомним, на прошлой неделе Шавкат Мирзиёев поручил создать в районных центрах и городах минимум по две зелёные зоны и общественных парка, а также организовать в парках «тихие зоны». В каждой области планируется создать фонды «Яшил замин», за счёт средств которых населению раздадут не менее 5 миллионов саженцев. Намечено также посадить 125 миллионов деревьев этой осенью и следующей весной, при этом саженцы деревьев должны быть подобраны под климатические условия регионов.

Госкомэкологии пригласил граждан, представителей СМИ и общественных организаций направлять ему предложения по реализации вышеописанных задач и устранению проблем и недостатков в области экологии в Telegram-бот и по телефону: 71−207−07−70 (внутренний 1001#, 5555#).

Срок приёма предложений — по 6 сентября включительно.