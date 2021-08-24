В районных центрах и городах Узбекистана появятся минимум по две зелёные зоны и общественных парка. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев 24 августа на видеоселекторном совещании по мерам улучшения экологической ситуации, эффективной организации охраны деревьев и расширения зеленых зон в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, на сегодняшний день в ведении различных министерств и ведомств находятся около 300 парков, большая часть из которых в запущенном состоянии.

Хокимам областей поручено до конца года создать в парках «тихие зоны». Не менее 60−70% этих парков должны быть непосредственно зелеными зонами. На этих территориях запрещается строительство зданий и сооружений.

В каждом районе Ташкента необходимо создать по одному парку (всего — 12), «зеленой зоне» и аллее (всего — 25 км), а также «зеленые зоны» в каждой из махаллей с многоэтажными домами.

Кроме того, в столице поручено посадить декоративные деревья вокруг каналов протяженностью 60 км и тротуаров длиной 250 км.

Шавкат Мирзиёев также подчеркнул необходимость увеличения количества саженцев деревьев, подходящих для каждого региона исходя из его уникальных условий.

Например, в Андижанском, Пахтабадском и Мархаматском районах создано более 30 хозяйств, выращивающих павловнии. Сейчас они готовы высадить 5 миллионов саженцев.

Для поддержки таких хозяйств и обеспечения населения качественной рассадой в каждом регионе будут созданы фонды «Яшил замин» («Зелёная земля»).

В октябре-ноябре хокимам областей поручено бесплатно раздать населению не менее 5 миллионов саженцев фруктовых и декоративных деревьев за счёт средств «Яшил замин».