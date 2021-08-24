В районных центрах и городах Узбекистана появятся минимум по две зелёные зоны и общественных парка. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев 24 августа на видеоселекторном совещании по мерам улучшения экологической ситуации, эффективной организации охраны деревьев и расширения зеленых зон в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства.
По его словам, на сегодняшний день в ведении различных министерств и ведомств находятся около 300 парков, большая часть из которых в запущенном состоянии.
Хокимам областей поручено до конца года создать в парках «тихие зоны». Не менее 60−70% этих парков должны быть непосредственно зелеными зонами. На этих территориях запрещается строительство зданий и сооружений.
В каждом районе Ташкента необходимо создать по одному парку (всего — 12), «зеленой зоне» и аллее (всего — 25 км), а также «зеленые зоны» в каждой из махаллей с многоэтажными домами.
Кроме того, в столице поручено посадить декоративные деревья вокруг каналов протяженностью 60 км и тротуаров длиной 250 км.
Шавкат Мирзиёев также подчеркнул необходимость увеличения количества саженцев деревьев, подходящих для каждого региона исходя из его уникальных условий.
Например, в Андижанском, Пахтабадском и Мархаматском районах создано более 30 хозяйств, выращивающих павловнии. Сейчас они готовы высадить 5 миллионов саженцев.
Для поддержки таких хозяйств и обеспечения населения качественной рассадой в каждом регионе будут созданы фонды «Яшил замин» («Зелёная земля»).
В октябре-ноябре хокимам областей поручено бесплатно раздать населению не менее 5 миллионов саженцев фруктовых и декоративных деревьев за счёт средств «Яшил замин».
Alyoko
Возле базара Авиасозлар на 2 квартале есть парк “Мечтатель“, на его территории было кафе Ягодка, сейчас в парке идёт активная застройка, разрешений от жителей ближайших домов не было! Весь парк по кускам растаскивают под кафе и магазины! Верните людям парк! Он зеленый, а гулять негде.
Слава
Ну посадят например сергелийцам “большой“ парк размером 10 соток в лучшем случае в районе машинного базара. Что жителям Куйлюка от этого? А ничего.. а 5 млн саженцев фруктовых и декоративных раздать населению какое вообще имеет отношение к озеленению? В лучшем случае это с/х, в худшем распил бюджета.
R. Lewine
@Слава, все правильно говорите. Я вообще не понял, причем здесь фруктовые и декоративные деревья, за которыми нужен уход и от которых, помимо урожая, почти нет никакого толку.
Halida Ahmedova
Под так называемые зеленые зоны нещадно кронируют деревья. Парки сами должны быть тихими
R. Lewine
А можно сначала вернуть нам парк Гафура Гуляма, который отдали непонятно кому и непонятно что там происходит?