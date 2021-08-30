Президент Шавкат Мирзиёев в ходе церемонии награждения соотечественников в связи с 30-летием Независимости в резиденции Куксарой 30 августа напомнил об «огромной работе, проделанной первым президентом Исламом Каримовым».

«Время летит. Нашим детям, родившимся при обретении независимости, сегодня исполняется 30 лет. Сегодня мы помним огромную работу, проделанную нашим первым президентом. Мы никогда не осуждали дела прошлой эпохи и не будем делать этого в будущем», — заявил глава государства (цитата по Kun.uz).

По его словам, подписать указ о награждении — очень сложная задача.

«Потому что все рекомендуют, но ответственность лежит на одном человеке. Этот человек расписывается, чтобы люди были довольны. Наш народ должен видеть награждённых и говорить: „Были награждены достойные люди“», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент указал, что 2020-й год стал для Узбекистана годом больших испытаний.

«Но с нашим непоколебимым народом мы преодолеваем эти проблемы. Эти испытания многому нас учат и делают нас сильнее», — подчеркнул он.

О том, каким политиком был Ислам Каримов, и о событиях после его смерти в 2016 году рассказывал ранее первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев в интервью проекту Alter Ego.