Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 августа подписал постановление «О дополнительных мерах по усилению персональной ответственности заместителей руководителей органов исполнительной власти на местах за исполнение возложенных на них задах» (ПП-5230).

Документ обращает внимание председателя Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента на:

внедрение новой действенной системы единой и непрерывной «технологической цепочки» укрепления исполнительской дисциплины в соответствии с указом президента от 10 февраля 2021 года (УП-6166) при обеспечении своевременного и качественного исполнения актов законодательства и поручений;

в соответствии с указом президента от 10 февраля 2021 года (УП-6166) при обеспечении своевременного и качественного исполнения актов законодательства и поручений; предупреждение формирования такого отрицательного подхода, как мягкосердечное отношение, вместо предъявления строгих требований к безответственным заместителям, полное искоренение любых фактов и проявлений персональной безответственности к своевременному и эффективному выполнению ими своих функциональных обязанностей.

Для первых заместителей и заместителей хокимов определены приоритетные вопросы в рамках своих направлений (финансово-экономические вопросы и сокращение бедности, капитальное строительство, коммуникации и коммунальное хозяйство, инвестиции и внешняя торговля и другие).

заместителям хокимов — начальникам областных и Ташкентского городского управлений инвестиций и внешней торговли — на привлечение инвестиций, особенно прямых иностранных инвестиций, улучшение инвестиционной привлекательности и повышение экспортного потенциала регионов исходя из стратегических целей их развития, внедрение инноваций в отрасли и сферы экономики, уделение особого внимания работе по обеспечению реализации «дорожных карт», подписанных по итогам визитов на высшем и высоком уровнях, совершенствованию деятельности созданных в регионах свободных экономических зон, обеспечение внедрения на практике соглашений, достигнутых по итогам служебных командировок руководителей регионов в зарубежные государства;

— на привлечение инвестиций, особенно прямых иностранных инвестиций, улучшение инвестиционной привлекательности и повышение экспортного потенциала регионов исходя из стратегических целей их развития, внедрение инноваций в отрасли и сферы экономики, уделение особого внимания работе по обеспечению реализации «дорожных карт», подписанных по итогам визитов на высшем и высоком уровнях, совершенствованию деятельности созданных в регионах свободных экономических зон, обеспечение внедрения на практике соглашений, достигнутых по итогам служебных командировок руководителей регионов в зарубежные государства; заместителям хокимов по вопросам сельского и водного хозяйства — наряду с задачами, связанными с выращиванием хлопка и зерна, на уделение внимания таким серьезным и важным вопросам, как диверсификация сельского хозяйства, включая организацию деятельности кластеров, активное привлечение современных и инновационных агротехнологий в сельское хозяйство, производство и переработку эскпортоориентированной продукции, внедрение инновационных проектов капельного орошения;

— наряду с задачами, связанными с выращиванием хлопка и зерна, на уделение внимания таким серьезным и важным вопросам, как диверсификация сельского хозяйства, включая организацию деятельности кластеров, активное привлечение современных и инновационных агротехнологий в сельское хозяйство, производство и переработку эскпортоориентированной продукции, внедрение инновационных проектов капельного орошения; заместителям хокимов по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе — на полноценную реализацию в регионах пяти инициатив, выдвинутых президентом, в том числе активное участие в решении проблем и обеспечении занятости молодежи, обеспечение оказания населению социальных услуг, улучшение качества первичной медицинской службы, расширение охвата детей дошкольного возраста дошкольными образовательными организациями, повышение качества преподавания в школах, трудоустройство выпускников профессиональных и высших образовательных учреждений, организацию духовно-просветительских мероприятий среди населения;

— на полноценную реализацию в регионах пяти инициатив, выдвинутых президентом, в том числе активное участие в решении проблем и обеспечении занятости молодежи, обеспечение оказания населению социальных услуг, улучшение качества первичной медицинской службы, расширение охвата детей дошкольного возраста дошкольными образовательными организациями, повышение качества преподавания в школах, трудоустройство выпускников профессиональных и высших образовательных учреждений, организацию духовно-просветительских мероприятий среди населения; з аместителям хокимов — начальникам управлений по поддержке махалли и семьи — на внедрение на практике принципа «Благоустроенная и безопасная махалля», обеспечение стабильности социально-духовной атмосферы и спокойствия в сходах граждан махаллей, широкое привлечение населения к предпринимательству, эффективное использование приусадебных земель, предупреждение незаконного завладения земельными участками, благоустройство территории, достижение конкретных результатов деятельности по дальнейшему повышению статуса женщин в обществе, адресной работе с матерями, попавшими в тяжелую социальную ситуацию, имеющими инвалидность, малообеспеченными, воспитывающими детей в неполных семьях, нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также обеспечению занятости женщин;

— на внедрение на практике принципа «Благоустроенная и безопасная махалля», обеспечение стабильности социально-духовной атмосферы и спокойствия в сходах граждан махаллей, широкое привлечение населения к предпринимательству, эффективное использование приусадебных земель, предупреждение незаконного завладения земельными участками, благоустройство территории, достижение конкретных результатов деятельности по дальнейшему повышению статуса женщин в обществе, адресной работе с матерями, попавшими в тяжелую социальную ситуацию, имеющими инвалидность, малообеспеченными, воспитывающими детей в неполных семьях, нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также обеспечению занятости женщин; заместителям хокимов по вопросам развития туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — на развитие внутреннего туризма, строительство туристских поселений, укрепление здоровья населения путем привлечения к спорту, организацию на требуемом уровне работ по охране объектов культурного наследия, инициирование работ по цифровизации сферы, повышению роли государственно-частного партнерства, включая частный сектор, в данных направлениях;

— на развитие внутреннего туризма, строительство туристских поселений, укрепление здоровья населения путем привлечения к спорту, организацию на требуемом уровне работ по охране объектов культурного наследия, инициирование работ по цифровизации сферы, повышению роли государственно-частного партнерства, включая частный сектор, в данных направлениях; заместителям хокимов по связям с общественными и религиозными организациями — на развитие религиозных и светских взглядов населения, особенно молодого поколения, обеспечение широкой пропаганды национальных традиций и ценностей как противодействие радикальным идеям, распространяемым в средствах массовой информации, на интернет-сайтах и в социальных сетях, ведение адресной работы с гражданами, попавшими под влияние радикальных религиозных течений, и членами их семей, обеспечение занятости и оказание тесного содействия в обретении ими своего места в обществе, организацию на требуемом уровне работ по обеспечению взаимодействия с общественными и религиозными организациями.

Кроме того, на заместителей хокимов возлагается персональная ответственность за результаты рейтинговых показателей оценки уровня социально-экономического развития районов и городов по курируемым ими направлениям.

Постановлением внедряется порядок оценки замхокимов на основе ключевых показателей эффективности (KPI).

Так, в недельный срок поручено утвердить типовые положения, включающие основные задачи, функции, права, персональную ответственность, полномочия и ключевые показатели эффективности деятельности заместителей руководителей местных хокимиятов.

Замхокимы должны будут ежемесячно отчитываться об исполнении показателей эффективности в СМИ, в том числе по теле- и радиоканалам.

Их работа будет критически обсуждаться и оцениваться на заседаниях кенгашей народных депутатов по итогам каждого квартала. При этом обеспечение исполнения KPI на менее чем 70% оценивается как «неудовлетворительно», от 71% до 90% — «удовлетворительно», от 91% до 99% — «хорошо», 100% и выше — «отлично».

Результаты оценки будут вносить в Кабинет министров вместе с соответствующими аналитическими материалами. Затем первый заместитель премьер-министра (Ачилбай Раматов) совместно с заместителями и советниками премьера критически рассматривают представленные материалы с участием соответствующих руководителей и их заместителей, проводит обсуждение персональной оценки деятельности каждого заместителя руководителя, поощряет или рассматривает вопрос о соответствии занимаемой должности замхокимов, допустивших безответственность в достижении показателей эффективности по закрепленным за ними направлениям. После вносится отчёт премьеру с предложениями.

Затем проводится заседание президиума Кабинета министров с участием руководителей местных хокимиятов и их заместителей, на котором принимается решение о поощрении или применении мер дисциплинарного воздействия к замхокимам.

Система оценки реализуется в порядке эксперимента до конца 2021 года. Кабмин по его итогам до 1 февраля 2022 года должен внести предложения по совершенствованию системы.