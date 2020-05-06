Система рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов внедряется в Узбекистане, следует из постановления президента от 1 мая.

В документе отмечается, что «глубокому анализу текущего состояния социально-экономического развития регионов препятствует отсутствие единого скоординированного механизма его комплексной оценки для разработки целевых программ, направленных на перспективу, а также оперативного и надлежащего реагирования на возникающие проблемы с выработкой комплексных мер по их решению».

Согласно постановлению, оценка будет формироваться на основе показателей по восьми приоритетным направлениям: экономическое развитие, рынок труда, доступность и качество социальных услуг, конкурентоспособность и диверсификация экономики, качество деловой среды и развития предпринимательства, финансовая самостоятельность, эффективность работы госорганов на местах с обращениями граждан и доступность информации.

Социально-экономическое положение в Каракалпакстане, областях, Ташкенте, районах и городах будет оцениваться путем проведения опроса. Его методология должна быть разработана Министерством экономического развития и сокращения бедности с учетом международного опыта в течение двух месяцев.

Опрос будет проводиться ежегодно среди населения и предпринимателей, а его результаты обсуждаться на заседаниях правительства и представительных органов государственной власти.

Минэкономразвития и сокращения бедности поручено до 1 июня разработать информационную систему, в которую ответственные органы и организации в режиме онлайн будут вводить данные для составления рейтингов регионов.