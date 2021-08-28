Спортсмены сборной Узбекистана завоевали ещё четыре медали 28 августа на летних Паралимпийских игр в Токио.





Параатлет Элбек Султонов в толкании ядра (класс F12) стал бронзовым призёром с результатом 15,94 м. Этот показатель стал новым личным рекордом для узбекистанского спортсмена.

Первое место занял Ким Лопес из Испании, установив новый мировой рекорд — 17,04 м, второе место — украинец Роман Данилюк (16,53 м).





Нозима Каюмова в метании копья (класс F13) удостоилась золотой медали, показав результат 42,59 м. «Серебро» досталось китаянке Юйпин Чжао — 41,85 м, а «бронза» — Елизавете Петренко из Беларуси (38,99 м).

Для узбекистанки это вторая золотая медаль на Паралимпийских играх. Она также завоевала высшую награду на Играх в Рио 2016 года.





Успех пара-атлетов продолжился победой Мохигул Хамдамовой, которая удостоилась золотой медали в метании диска (класс F57) с результатом 31,46 м.

Второй лучший результат показала Нассима Саифи из Алжира — 30,81 м, а третье — Джулиана Кристина да Силва из Бразилии (30,49 м).





Спортсменка Роза Кузиева (-61 кг) в пара-пауэрлифтинге принесла сборной серебряную медаль, подняв вес в 130 кг. Победительница игр Амалия Перес из Мексики продемонстрировала результат в 131 кг, а третье место заняла Люси Эджике из Нигерии — 130 кг. Учитывая одинаковый результат, для определения второго и третьего места учитывался вес тела самих спортсменок.

Таким образом, на момент публикации Узбекистан с 7 медалями (3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые) занимает 12-е место в турнирной таблице.