28 августа представители сборной Узбекистана завоевали ещё три медали летних Паралимпийских игр в Токио.

Парад-дзюдоит Феруз Саидов (-81 кг) одолел в финальном противостоянии казахстанца Темиржана Даулета и стал чемпионом Паралимпиады. Это уже четвёртая золотая медаль в копилке сборной.

В женских состязаниях на татами вышла Парвина Самандарова (-57 кг), которая в решающем поединке уступила Севде Валиевой из Азербайджана и удостоилась серебряной медали.

Десятую медаль в копилку сборной принесла пара-дзюдоистка Нафиса Шерипбаева (-63 кг). В борьбе за «бронзу» она победила представительницу Испании Марту Арсегу.





Ранее мы писали, что в субботу Узбекистан завоевал четыре медали — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Награды в копилку сборной принесли параатлеты Элбек Султонов, Нозимахон Каюмова, Мохигул Хамдамова и пауэрлифтер Роза Кузиева.

На момент публикации Узбекистан с 10 медалями (4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые) занимает 12-е место в турнирной таблице.