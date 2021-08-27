Не менее 60 афганцев и 12 американских военнослужащих погибли в результате взрывов, устроенных террористами-смертниками в Кабуле. Помимо этого, более 140 человек пострадали, сообщили AP, Washington Post и глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи на брифинге в четверг.

Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

Фото: TOLOnews / Twitter.

Кеннет Маккензи рассказал, что за первым взрывом у аэропорта «последовали несколько атак боевиков „Исламского государства“, которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим». «На данный момент известно, что в результате нападения погибли 12 наших военнослужащих, еще 15 военнослужащих получили ранения», — подчеркнул генерал (цитата по ТАСС).

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в аэропорту Кабула, сообщил Reuters со ссылкой на близкое к ИГ информационное агентство AMAQ.

Движение «Талибан» осудило взрывы. Официальный представитель движения Суахил Шахин в Twitter заявил, что «Исламский эмират решительно осуждает нападение на мирных жителей в аэропорту Кабула, которое произошло в районе, где безопасность обеспечивают американские силы» (цитата по РБК).

СМИ сообщают о новых взрывах в столице Афганистана.

Ранее представители США неоднократно предупреждали о риске терактов в районе аэропорта. Об этом также сообщал британский Минобороны. Из-за угрозы теракта западные страны стремились завершить эвакуацию как можно скорее.