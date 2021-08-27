Решением Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом одобрено проведение праздничных мероприятий в честь Дня независимости Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Гуляния, концерты и развлекательные программы можно проводить на открытых площадках. Во время мероприятий должен быть усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и правил личной гигиены.

В начале июля в связи с эпидситуацией в Узбекистане было приостановлено проведение всех массовых мероприятий, в том числе, концертов, фестивалей, театральных программ и других. Спортивные мероприятия было разрешено проводить без зрителей.