В Узбекистане ограничивается проведение всех массовых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на решение Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

Речь идёт о всех видах праздничных массовых мероприятий, спортивных соревнованиях, а также концертах, фестивалях, театральных и кинопрограмм, независимо от того, где проводится мероприятие — на открытой площадке или закрытом помещении.

Спортивные соревнования разрешено проводить без зрителей.

С 1 августа на территории Узбекистана также усиливается контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий и ограничивается число участников этих мероприятий до 50 человек.

С 1 мая 2021 года было приостановлено проведение концертов и спектаклей в закрытых залах.

На прошлой неделе Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение усилить с 28 июня по 12 июля карантинные ограничения в Узбекистане. Ограничения действовали и до этого, но они соблюдались не до конца. «Газета.uz» обращала внимание на то, что решения и меры, принимаемые властями, иногда противоречат друг другу, а некоторые ограничения соблюдать просто невозможно.