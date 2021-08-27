Нападающий туринского «Ювентуса», капитан сборной Португалии Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед», сообщил официальный сайт клуба.

По данным Sports.ru, сумма трансфера составила 21,4 миллиона фунтов. 36-летний футболист подписал с английской командой двухлетний контракт.

Фото: Eurosport.

Криштиану Роналду выступал в составе «МЮ» с 2003 по 2009 год, трижды выиграв Английскую премьер-лигу, дважды — Кубок английской лиги и один раз Кубок Англии, а также один раз Лигу чемпионов.

В 2009 году он перешёл в мадридский «Реал», а в 2018 — в «Ювентус».