26 августа в Стамбуле состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022.

Группа А. «Манчестер Сити» (Англия), Пари Сен-Жермен (Франция), РБ Лейпциг (Германия), Брюгге (Бельгия).

Группа В. «Атлетико Мадрид» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Порту» (Португалия), «Милан» (Италия).

Группа С. «Спортинг Лиссабон» (Португалия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция).

Группа D. «Интер Милан» (Италия), «Реал Мадрид» (Испания), «Шахтёр Донецк» (Украина), «Шериф» (Молдова).

Группа E. «Бавария Мюнхен» (Германия), «Барселона» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Динамо Киев» (Украина).

Группа F. «Вильярреал» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария).

Группа G. «Лилль» (Франция), «Севилья» (Испания), «РБ Зальцбург» (Австрия), «Вольфсбург» (Германия).

Группа H. «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Зенит» (Россия), «Мальмё» (Швеция).

В этот день также были объявлены имена лучших игроков прошлого сезона. Так, лучшим голкипером признан Эдуар Менди («Челси»), лучшим защитником — Рубен Диаш («Манчестер Сити»), лучшим полузащитником — Нголо Канте («Челси»), лучшим форвардом — Эрлин Холланд («Боруссия Дортмунд»). Звание лучшего тренера прошлого сезона получил Томас Тухель («Челси»).

Лучшим игроком прошлого сезона Лиги чемпионов стал Жоржиньо («Челси»).

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является английский «Челси». Финал нового сезона состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.