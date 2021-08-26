В скором времени время в Ташкентском метрополитене можно будет воспользоваться услугами всех мобильных операторов. Об этом было объявлено 26 августа на брифинге в АИМК с участием представителей Министерства транспорта и столичного метро.

Сейчас на всех станциях метро доступна только связь компании Ucell, а также можно подключиться к бесплатному Wi-Fi. Как было отмечено на мероприятии, сейчас ведётся работа по привлечению и других операторов.

Специалисты также анонсировали запуск специальной платформы, которая позволит наладить прямой контакт с пассажирами подземки. С этой целью в ближайшие дни запустят портал «Метрополитен — пассажир», через который граждане смогут обращаться с предложениями и жалобами по поводу работы метро.

Ранее мы писали, что с 30 августа на двух линиях метро сократится время ожидания состава. К концу августа метрополитен планирует получить 20 новых вагонов метро российского производства, которые объединят в пять составов.