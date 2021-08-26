Обновлено: Компания «Узбекистон темир йуллари» изменила содержание первоначального сообщения. В новой версии информация о том, что с 30 августа все линии Ташкентского метрополитена будут работать с 5:00 до 00:00, отсутствует. Обновлена также информация об интервале движения поездов.

С 30 августа в Ташкентском метрополитене будет сокращён интервал движения поездов, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Чиланзарская линия в утренние часы пик будет работать с 7:30 до 9:00 с 3-х минутным интервалом, а с 16:30 до 19:30 — с 4-х минутным интервалом;

в утренние часы пик будет работать с 7:30 до 9:00 с 3-х минутным интервалом, а с 16:30 до 19:30 — с 4-х минутным интервалом; Узбекистанская линия в утренние часы пик будет функционировать с 7:30 до 9:00 с 4-х минутным интервалом и с 16:30 до 19:30 — с 5-и минутным интервалом.

Решение об изменении графика движения поездов принято из-за ожидаемого прироста пассажиропотока в связи с началом нового учебного года и многочисленных обращений пассажиров, отмечается в сообщении.

«Узбекистон темир йуллари» также сообщила детали поставки 20 новых вагонов метро, которые, как ожидается, прибудут в Ташкент к концу августа. Из вагонов сформируют пять поездов. Они послужат значительной разгрузке Чиланзарской линии, где числится самый большой пассажиропоток, добавили в компании. До конца года в столицу будут доставлены ещё 20 вагонов метро.

Новые вагоны метро были отправлены из России в Узбекистан 20 августа. Подвижной состав выпущен на предприятии «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг»).

Ташкентский метрополитен и ВЭБ.РФ подписали кредитный договор на поставку 40 вагонов метро в апреле 2021 года, говорится на сайте российской госкорпорации. Объём кредитной линии составляет 30,4 млн евро, которые предоставляются на срок до 12 лет.

В 2019 году Узбекистан уже получал от «Метровагонмаша» пять составов поездов метро для надземной линии.