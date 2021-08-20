Узбекистан сотрудничает с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В настоящее время Узбекистан предоставляет Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешения на пролёт через воздушное пространство, взлёт и посадку, необходимое техническое и логистическое содействие, говорится в сообщении.

По данным МИДа, с зарубежными партнёрами налажена работа по упорядоченной эвакуации из Афганистана и транзиту через территорию Узбекистана как граждан зарубежных государств, так и граждан Афганистана, направляемых в предварительно согласованные страны.

«За последние несколько дней обеспечена эвакуация через территорию Узбекистана 1982 граждан зарубежных государств», — отмечается в сообщении.

В период краткосрочного пребывания в Узбекистане эвакуируемым гражданам «оказывается всё необходимое содействие с соблюдением строгих карантинных мер, после чего все они без задержек направляются в страны назначения»