Президент Шавкат Мирзиёев 25 августа подписал постановление «О дополнительных мерах по поддержке сфер общественного питания и туризма».

С 1 сентября до 31 декабря 2021 года предприятия общепита освобождаются от уплаты земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц. До 1 сентября 2023 года приостанавливаются начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора.

Постановлением общепиту предоставляется право отсрочки погашения (рассрочки уплаты) задолженности по налогам с оборота, на прибыль, за пользование водными ресурсами, земельному налогу с юридических лиц и налогу на имущество юридических лиц, образовавшейся на 15 августа 2021 года, а также штрафов и пени по всем налогам и сборам.

Задолженность можно будет погасить с 1 января по 1 июля 2022 года в равных долях, без взимания процентов, с уведомлением налоговых органов и без направления заявления в органы государственной власти на местах, говорится в документе.

Накануне президент подписал постановлении об упрощении порядка зачёта НДС для экспортёров и возврата отрицательной суммы этого налога.