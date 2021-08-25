В высших учебных заведениях Узбекистана 2021/2022 учебный год начнётся в традиционном (офлайн) формате, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Очное обучение для всех студентов бакалавриата и магистратуры стартует 6 сентября, уточнили в Минвузе.

Ранее сообщалось, что в этом году вузы приняли в общей сложности 948 тысяч 211 заявлений абитуриентов, что на 36,1%, или на 535 тысяч меньше, чем в 2020 году — 1,484 миллиона.

Отметим, что в школах новый учебный год начнется в гибридном формате. В зависимости от эпидемиологической ситуации некоторые школы могут быть закрыты и переведены на дистанционную форму обучения.