Президент Шавкат Мирзиёев 25 августа принял министра иностранных дел Пакистана Махмуда Курейши, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече было отмечено динамичное развитие узбекско-пакистанских отношений и многопланового сотрудничества. Президент подчеркнул, что переговоры на высшем уровне, прошедшие в июле этого года в Ташкенте, стали началом нового этапа двустороннего сотрудничества.

Махмуд Курейши передал приветствия и пожелания премьер-министра Пакистана Имран Хана, а также выразил искреннюю признательность за активные усилия Шавката Мирзиёева по обеспечению стабильности и процветания в регионе.

В ходе переговоров особое внимание уделено развитию ситуации в Афганистане, подчеркнута важность продолжения тесных межведомственных контактов и обменов по аспектам обеспечения региональной безопасности.

Стороны также выразили приверженность дальнейшему совместному продвижению проекта строительства железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».