Срок выплаты субсидий по ипотечным кредитам в рамках целевых показателей в 2020 году продлён до 1 декабря 2021 года (до этого было до 1 июля 2021 года), следует из постановления Кабминета министров от 23 августа (№538), сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Напомним, что в городах и сельской местности гражданам с невысоким уровнем дохода и нуждающимся в улучшении жилищных условий из государственного бюджета выделяются субсидии на компенсацию части первоначального взноса по ипотеке. Подать заявку на получение субсидии можно через ЕПИГУ.

Кроме того, согласно документу, первоначальный взнос по ипотечным кредитам устанавливается в размере не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. До этого в городах размер взноса составлял не менее 20%, в сельской местности — не менее 10%.

Постановлением также изменены условия, при которых семья считается малообеспеченной. В частности, на субсидии могут претендовать семьи, чей среднемесячный доход составляет:

в сельской местности — от 3 до 6,9 размеров МРОТ (было от 3,8 до 5,8);

в городах — от 3 до 8 (было от 4 до 6,5).

В августе Центральный банк прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки за первое полугодие 2021 года. Так, за последний год остаток по ипотечным кредитам увеличился на 25,2% — до 30,8 трлн сумов, а остаток проблемных ипотечных кредитов вырос более чем в 4 раза — до 480 млрд сумов. Каждая шестая квартира приобретается в ипотеку. Резко возросло ипотечное кредитование на «вторичке».

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