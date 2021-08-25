Проведение широкомасштабных лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря невозможно без широкого применения авиации. Осушенное дно представлено разными типами донных отложений, и оно неоднозначно по рельефу. Довольно часто имеются барханные песчаные отложения, куда невозможно подъехать с помощью наземных средств передвижения, а тем более — провести там лесомелиоративные работы.

Поэтому при проведении лесомелиоративных работ нами широко была использована малая авиация, без которой невозможно было бы выполнить такой большой объём посевных работ. Начиная с 2018 года для посевных работ нами было задействовано 2 самолета, а в последующие годы — 4.

В последние годы в лесном хозяйстве авиация мало использовалась, хотя потребность в ней очень большая. С помощью авиации можно патрулировать лесные насаждения в жароопасный период, вести борьбу с браконьерами, проводить посевные и посадочные работы.

В настоящее время широкомасштабные лесомелиоративные работы планируется провести на осушенном дне Аральского моря в Казахстане, где поставлена задача за 9 лет создать лесные насаждения на площади 1,1 млн га. Для выполнения такого большого объёма работ требуется применение авиации, но научно-обоснованных рекомендаций, кроме нашего практического опыта, не имеется. Это натолкнуло меня на мысль поделиться нашим трёхлетним опытом применения авиации при облесении осушенного дна в Узбекистане.

Для всестороннего освещения данной проблемы обратимся к истории использования авиации в лесном хозяйстве в Средней Азии.

История аэросева

Опыт аэросева в песках впервые был начат в 1934 году. В большинстве своём он был неудачным из-за низкой нормы высева семян, плохого их качества, неумелого выбора площадей и отсутствия механизированного способа обескрыливания семян.

Первый аэросев саксаула чёрного в Узбекистане произведён в январе 1934 года Бухарской пескозакрепительной партией на площади 127 га. Засеваемая территория представляла собой занесённые песками культурные земли серозёмной зоны, глинистые и суглинистые с котловинами выдувания и песчаной пересыпкой высотой до 1 м барханные пески. Глубина залегания грунтовых вод — до 4−5 м. Результаты посева получились хорошими, что позволило получить до 250 шт растений на 1 га.

В Туркменистане аэросев саксаула чёрного проводился Управлением лесами Наркозема в 1939 году на площади 50 га и в 1940 году — на площади 250 га по разбитым пескам. В обоих случаях были получены отрицательные результаты. В марте 1941 года аэросев саксаула чёрного был повторно проведён на площади 339 га в различных лесорастительных условиях. При этом лучшие результаты были получены на мелкобугристых песках: число всходов достигало здесь 9000 шт на 1 га.

В 1949 году аэросев саксаула был повторен в Шафирканском лесхозе. В январе, феврале и в начале апреля было засеяно 496 га мелкобугристых песков с мощностью слоя 1−4 м. Результаты работ получились удовлетворительными: из-за слабого проективного покрытия травянистой растительностью часть семян была сдута ветром.

В начале марта 1950 года Шафирканским лесхозом впервые был произведен аэросев обескрыленными семенами саксаула чёрного в урочище Ширин-Кудук на площади 1150 га.

За 1951−1953 годах в лесхозах Узбекистана и Туркменистана посевом из самолётов создано около 8000 га саксаульников.

В последующие годы аэросев не набрал широкого распространения из-за отсутствия научно обоснованных рекомендаций по его применению. Научных исследований со стороны лесоводов не проводилось.

При этом необходимо отметить, что аэросев саксаула чёрного, в зависимости от условий местопроизрастания, необходимо применять в сочетании с другими приёмами закрепления и облесения песков.

Выбор и подготовка участков для аэросева

Выбор участков для аэросева саксаула — это очень важный этап работы, и производят его проектные организации совместно с научными работниками, при этом чётко определяется цель создаваемых лесных насаждений. Для осушенного дна Аральского моря — это закрепление песчаных отложений.

Если лесопригодные типы донных отложений подходят для посева в них кормовых растений, таких как чогон, терескен, боялыч, кейреук, изень и др., то их можно высевать в смеси с семенами саксаула и тем самым в последствии образовать пустынные кустарниковые пастбища.

Для мелиоративных целей и повышения урожайности уже существующих пастбищ могут быть использованы средне заросшие пески с относительно бедными условиями местопроизрастания.

Под саксаульники промышленного значения, где имеется на это разрешение, следует отводить долинообразные понижения в песках (древние долины) по старым руслам рек и в дельтах речных систем, по запесоченным такырам и погребённым культурным землям.

Опыт показал, что аэросев саксаула лучше всего удаётся на мелко- и среднебугристых полузаросших песках с проективным покрытием растительностью 15−35%, которые подстилаются такырами и погребёнными культурными землями, причём грунтовые воды могут быть и глубокими, до 10−20 м от поверхности земли.

Для прочих целей пригодны и другие типы песков: полого-волнистые, средне- и крупногрядовые, если они являются полузаросшими и не сильнозасоленными.

На плотных песках приживаемость всходов саксаула зависит от степени запесочивания плотной поверхности песков. Если наносный слой песка не менее 15−20 см при относительно малой подвижности песка, то приживаемость будет хорошей.

Семена саксаула чёрного прорастают, если почвенная среда является влажной. Поэтому в годы с малым количеством осадков аэросев саксаула производить не следует, т. к. результативность работ будет очень низкой.

Нельзя сеять саксаул в следующих условиях произрастания:

на голых барханах, подвижных песках — здесь всходы выдуваются ветром и засыпаются песком в межбарханных понижениях; на голых такырах, так как семена сдуваются ветром и развитию всходов саксаула препятствуют плотность, засоленность и недостаточная аэрация грунта; на зарощенных песках и песках, сильно заросших илаком, где всходы саксаула погибают в межвидовой борьбе с другими растениями. Там, где задерневшие от илака площади имеют наносный слой песка мощностью 15−20 см, песок делается рыхлым, плотная засоленная углекислыми солями поверхностная корка исчезает, илак даёт длинные стебли и листья, которые, засыхая, не обламываются и задерживают передвижение поверхностного слоя песка. В таких местах всходы саксаула хорошо приживаются и не выдуваются ветром.

Площади, отведённые под весенний аэросев саксаула надо подготовить к севу с осени. Подготовка эта состоит в следующем:

Имеющиеся подвижные пески закрепляют механическими защитами. Лучше всего это делать полустоячими или торчковыми защитами, которые смогут задерживать семена при посеве из самолёта. На голых такырах проводят борозды тракторным плугом через 4−5 м, чтобы к весне их занесло песком, и таким образом, создались благоприятные условия для прорастания семян. Семена, попадая в эти борозды при севе или сдувании их ветромчувствуют себя «комфортно» и прорастают. На песках, заросших илаком, делают бороздование на глубину не менее 25 см, чтобы разрушить илаковую дернину.

Организация работ

На осушенном дне в период с 2018 по 2021 год нами было построено 8 аэродромов для обслуживания самолётов. Это было сделано с таким расчетом, чтобы расстояние к месту посева было не более 20 км. На эти аэродромы подвозились семена саксаула, складировались и загружались в самолёты для посева. Это давало возможность лётчикам сэкономить время холостого лёта и более рационально использовать время для посева семян.

Самолёт в день делал до 20 вылетов. Максимальная грузоподъёмность самолёта — 1200 кг, однако нами загружалось 800 кг из-за большого объёма и лёгкости семян саксаула.

Норма расхода семян составляла 4 кг на 1 га. За 1 вылет посев проводился на площади 200 га. Ширина посева семян из самолёта составляла около 70 м. При посеве семян из самолета за смену засевалась площадь в 2500 га. Постоянно в самолёте участвовали в посеве 2 человека. В 2020 году стоимость 1 га аэросева составляла примерно 9000 сумов при удалении от аэродрома до места посева на 5 км.





Самолёты готовы к «бою», январь 2019 года.





Аэродром на осушенном дне Аральского моря, февраль 2019 года.

Сроки аэросева

При аэросеве саксаула рекомендуется применять ранние сроки посева — вторую половину января для Туркменистана и юга Узбекистана и первую половину февраля для севера Узбекистана и Каракалпакстана, когда семена ещё имеют хорошую всхожесть и всходы успевают окрепнуть до наступления жаркого периода.

Пересев саксаула в случае гибели всходов от поздних весенних заморозков или от других причин допустим не позднее первой половины марта, если по прогнозу в марте ещё предполагаются осадки. На осушенном дне заготовка семян саксаула проводилась в ноябре-декабре, а аэросев — в январе-марте.





Аэросев семян на осушенном дне Аральского моря, февраль 2019 года.

Норма высева семян

Для аэросева семян саксаула установлена норма 6 кг необескрыленных семян на гектар. Норма высева обескрыленных семян с учетом выхода их в размере 4,4% будет равна 0,44×6 = 2,6 кг.

Норма высева при аэросеве саксаула в 2,6 кг принимается при следующих кондициях семян: лабораторная техническая всхожесть — не ниже 60%, чистота — 80%. В 1 кг таких семян содержится около 250 тыс. штук.

На семена худшего качества норма высева увеличивается. При выполнении Государственной программы семена нами заготавливались на постоянных лесосеменных участках (ПЛСУ) с растений с хорошими генетическими признаками, т. е. устойчивыми против вредителей и болезней с высокими таксационными показателями.

В годы, благоприятные для аэросева саксаула, допускается снижение норм высева с разрешения Госкомлеса; в неблагоприятные годы рекомендуется применять только чересполосный аэросев, дающий более жизнестойкие загущенные посевы.





Всходы саксаула чёрного от аэросева (посев состоялся в январе 2019 года, учёт — 5 июня 2019 года).





Аэросев соляноколосника на солончаках, июль, 2020 года.





Результаты аэросева соляноколосника Беланже, июль 2021 года.

Обескрыливание семян саксаула

Обескрыливание семян лучше проводить на местах заготовок. В научно-исследовательском институте лесного хозяйства сконструирована машина УО-5 для обескрыливания семян саксаула.

Процесс состоит в том, что семена путём шелушения между вращающимся битрово-щёточным барабаном и сетчатой декой обескрыливаются и приобретают сыпучесть. За 1 час обескрыливатель УО-5 обрабатывает 110 кг семян саксаула. Хочу отметить, что при проведении аэросева на осушенном дне нами не проводилось обескрыливание семян, т. к. семена были сухими и имели достаточно хорошую сыпучесть, тем более, что в бункер самолёта семена подавались вручную и в перемешивании они не нуждались.

Заключение

Метод применения аэросева имеет ряд преимуществ, заключающихся в том, что его можно применять в самых труднодоступных местах, где наземным методом невозможно создание лесных насаждений.

К недостаткам можно отнести то, что семена саксаула могут прорасти в том случае, если произвести их заделку. При аэросеве семена не заделываются. В 50-х годах прошлого столетия практиковался метод заделки семян путём прогона отары овец в местах, где был проведён аэросев. Таким образом заделывались семена.

Семена саксаула лёгкие и при посеве легко сдуваются ветром, поэтому их необходимо дражжировать, т. е. придать им вес. Для этого перед посевом семена замачивают в сульфитно-спиртовую барду (возможно добавление стимуляторов роста, таких как гетероауксин, гумимакс «Двойная сила» и др.).

Посев семян нецелесообразно делать по совершенно голым пескам, т. к. они будут сдуты ветром. Необходимо, чтобы засеваемая площадь имела проективное покрытие не менее 30%.

В Научно-исследовательском институте лесного хозяйства (НИИЛХ) научная тематика по вопросам аэросева в течение последних 30 лет не ставилась на проработку. Однако метод аэросева в силу его важности и перспективности заслуживает внимания, чтобы вновь вернуться к его научному изучению и разработке научных рекомендаций по широкому применению, аналогично тому, как это проводится в Монголии и Китае.

На осушенном дне Аральского моря в 1997 году по голым пескам был проведён посев семян саксаула. Семена не заделывались, и их снесло ветром в межбарханные понижения. И там появились очень хорошие результаты, при этом на голых песках ничего не было. Проблема заслуживает внимания, чтобы осуществлять её проработку в рамках национального или международного проектов.

Автор фото: Зиновий Новицкий.