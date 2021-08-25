Проведение широкомасштабных лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря невозможно без широкого применения авиации. Осушенное дно представлено разными типами донных отложений, и оно неоднозначно по рельефу. Довольно часто имеются барханные песчаные отложения, куда невозможно подъехать с помощью наземных средств передвижения, а тем более — провести там лесомелиоративные работы.
Поэтому при проведении лесомелиоративных работ нами широко была использована малая авиация, без которой невозможно было бы выполнить такой большой объём посевных работ. Начиная с 2018 года для посевных работ нами было задействовано 2 самолета, а в последующие годы — 4.
В последние годы в лесном хозяйстве авиация мало использовалась, хотя потребность в ней очень большая. С помощью авиации можно патрулировать лесные насаждения в жароопасный период, вести борьбу с браконьерами, проводить посевные и посадочные работы.
В настоящее время широкомасштабные лесомелиоративные работы планируется провести на осушенном дне Аральского моря в Казахстане, где поставлена задача за 9 лет создать лесные насаждения на площади 1,1 млн га. Для выполнения такого большого объёма работ требуется применение авиации, но научно-обоснованных рекомендаций, кроме нашего практического опыта, не имеется. Это натолкнуло меня на мысль поделиться нашим трёхлетним опытом применения авиации при облесении осушенного дна в Узбекистане.
Для всестороннего освещения данной проблемы обратимся к истории использования авиации в лесном хозяйстве в Средней Азии.
История аэросева
Опыт аэросева в песках впервые был начат в 1934 году. В большинстве своём он был неудачным из-за низкой нормы высева семян, плохого их качества, неумелого выбора площадей и отсутствия механизированного способа обескрыливания семян.
Первый аэросев саксаула чёрного в Узбекистане произведён в январе 1934 года Бухарской пескозакрепительной партией на площади 127 га. Засеваемая территория представляла собой занесённые песками культурные земли серозёмной зоны, глинистые и суглинистые с котловинами выдувания и песчаной пересыпкой высотой до 1 м барханные пески. Глубина залегания грунтовых вод — до 4−5 м. Результаты посева получились хорошими, что позволило получить до 250 шт растений на 1 га.
В Туркменистане аэросев саксаула чёрного проводился Управлением лесами Наркозема в 1939 году на площади 50 га и в 1940 году — на площади 250 га по разбитым пескам. В обоих случаях были получены отрицательные результаты. В марте 1941 года аэросев саксаула чёрного был повторно проведён на площади 339 га в различных лесорастительных условиях. При этом лучшие результаты были получены на мелкобугристых песках: число всходов достигало здесь 9000 шт на 1 га.
В 1949 году аэросев саксаула был повторен в Шафирканском лесхозе. В январе, феврале и в начале апреля было засеяно 496 га мелкобугристых песков с мощностью слоя 1−4 м. Результаты работ получились удовлетворительными: из-за слабого проективного покрытия травянистой растительностью часть семян была сдута ветром.
В начале марта 1950 года Шафирканским лесхозом впервые был произведен аэросев обескрыленными семенами саксаула чёрного в урочище Ширин-Кудук на площади 1150 га.
За 1951−1953 годах в лесхозах Узбекистана и Туркменистана посевом из самолётов создано около 8000 га саксаульников.
В последующие годы аэросев не набрал широкого распространения из-за отсутствия научно обоснованных рекомендаций по его применению. Научных исследований со стороны лесоводов не проводилось.
При этом необходимо отметить, что аэросев саксаула чёрного, в зависимости от условий местопроизрастания, необходимо применять в сочетании с другими приёмами закрепления и облесения песков.
Выбор и подготовка участков для аэросева
Выбор участков для аэросева саксаула — это очень важный этап работы, и производят его проектные организации совместно с научными работниками, при этом чётко определяется цель создаваемых лесных насаждений. Для осушенного дна Аральского моря — это закрепление песчаных отложений.
Если лесопригодные типы донных отложений подходят для посева в них кормовых растений, таких как чогон, терескен, боялыч, кейреук, изень и др., то их можно высевать в смеси с семенами саксаула и тем самым в последствии образовать пустынные кустарниковые пастбища.
Для мелиоративных целей и повышения урожайности уже существующих пастбищ могут быть использованы средне заросшие пески с относительно бедными условиями местопроизрастания.
Под саксаульники промышленного значения, где имеется на это разрешение, следует отводить долинообразные понижения в песках (древние долины) по старым руслам рек и в дельтах речных систем, по запесоченным такырам и погребённым культурным землям.
Опыт показал, что аэросев саксаула лучше всего удаётся на мелко- и среднебугристых полузаросших песках с проективным покрытием растительностью 15−35%, которые подстилаются такырами и погребёнными культурными землями, причём грунтовые воды могут быть и глубокими, до 10−20 м от поверхности земли.
Для прочих целей пригодны и другие типы песков: полого-волнистые, средне- и крупногрядовые, если они являются полузаросшими и не сильнозасоленными.
На плотных песках приживаемость всходов саксаула зависит от степени запесочивания плотной поверхности песков. Если наносный слой песка не менее 15−20 см при относительно малой подвижности песка, то приживаемость будет хорошей.
Семена саксаула чёрного прорастают, если почвенная среда является влажной. Поэтому в годы с малым количеством осадков аэросев саксаула производить не следует, т. к. результативность работ будет очень низкой.
Нельзя сеять саксаул в следующих условиях произрастания:
- на голых барханах, подвижных песках — здесь всходы выдуваются ветром и засыпаются песком в межбарханных понижениях;
- на голых такырах, так как семена сдуваются ветром и развитию всходов саксаула препятствуют плотность, засоленность и недостаточная аэрация грунта;
- на зарощенных песках и песках, сильно заросших илаком, где всходы саксаула погибают в межвидовой борьбе с другими растениями. Там, где задерневшие от илака площади имеют наносный слой песка мощностью 15−20 см, песок делается рыхлым, плотная засоленная углекислыми солями поверхностная корка исчезает, илак даёт длинные стебли и листья, которые, засыхая, не обламываются и задерживают передвижение поверхностного слоя песка. В таких местах всходы саксаула хорошо приживаются и не выдуваются ветром.
Площади, отведённые под весенний аэросев саксаула надо подготовить к севу с осени. Подготовка эта состоит в следующем:
- Имеющиеся подвижные пески закрепляют механическими защитами. Лучше всего это делать полустоячими или торчковыми защитами, которые смогут задерживать семена при посеве из самолёта.
- На голых такырах проводят борозды тракторным плугом через 4−5 м, чтобы к весне их занесло песком, и таким образом, создались благоприятные условия для прорастания семян. Семена, попадая в эти борозды при севе или сдувании их ветромчувствуют себя «комфортно» и прорастают.
- На песках, заросших илаком, делают бороздование на глубину не менее 25 см, чтобы разрушить илаковую дернину.
Организация работ
На осушенном дне в период с 2018 по 2021 год нами было построено 8 аэродромов для обслуживания самолётов. Это было сделано с таким расчетом, чтобы расстояние к месту посева было не более 20 км. На эти аэродромы подвозились семена саксаула, складировались и загружались в самолёты для посева. Это давало возможность лётчикам сэкономить время холостого лёта и более рационально использовать время для посева семян.
Самолёт в день делал до 20 вылетов. Максимальная грузоподъёмность самолёта — 1200 кг, однако нами загружалось 800 кг из-за большого объёма и лёгкости семян саксаула.
Норма расхода семян составляла 4 кг на 1 га. За 1 вылет посев проводился на площади 200 га. Ширина посева семян из самолёта составляла около 70 м. При посеве семян из самолета за смену засевалась площадь в 2500 га. Постоянно в самолёте участвовали в посеве 2 человека. В 2020 году стоимость 1 га аэросева составляла примерно 9000 сумов при удалении от аэродрома до места посева на 5 км.
Самолёты готовы к «бою», январь 2019 года.
Аэродром на осушенном дне Аральского моря, февраль 2019 года.
Сроки аэросева
При аэросеве саксаула рекомендуется применять ранние сроки посева — вторую половину января для Туркменистана и юга Узбекистана и первую половину февраля для севера Узбекистана и Каракалпакстана, когда семена ещё имеют хорошую всхожесть и всходы успевают окрепнуть до наступления жаркого периода.
Пересев саксаула в случае гибели всходов от поздних весенних заморозков или от других причин допустим не позднее первой половины марта, если по прогнозу в марте ещё предполагаются осадки. На осушенном дне заготовка семян саксаула проводилась в ноябре-декабре, а аэросев — в январе-марте.
Аэросев семян на осушенном дне Аральского моря, февраль 2019 года.
Норма высева семян
Для аэросева семян саксаула установлена норма 6 кг необескрыленных семян на гектар. Норма высева обескрыленных семян с учетом выхода их в размере 4,4% будет равна 0,44×6 = 2,6 кг.
Норма высева при аэросеве саксаула в 2,6 кг принимается при следующих кондициях семян: лабораторная техническая всхожесть — не ниже 60%, чистота — 80%. В 1 кг таких семян содержится около 250 тыс. штук.
На семена худшего качества норма высева увеличивается. При выполнении Государственной программы семена нами заготавливались на постоянных лесосеменных участках (ПЛСУ) с растений с хорошими генетическими признаками,
В годы, благоприятные для аэросева саксаула, допускается снижение норм высева с разрешения Госкомлеса; в неблагоприятные годы рекомендуется применять только чересполосный аэросев, дающий более жизнестойкие загущенные посевы.
Всходы саксаула чёрного от аэросева (посев состоялся в январе 2019 года, учёт — 5 июня 2019 года).
Аэросев соляноколосника на солончаках, июль, 2020 года.
Результаты аэросева соляноколосника Беланже, июль 2021 года.
Обескрыливание семян саксаула
Обескрыливание семян лучше проводить на местах заготовок. В научно-исследовательском институте лесного хозяйства сконструирована машина УО-5 для обескрыливания семян саксаула.
Процесс состоит в том, что семена путём шелушения между вращающимся битрово-щёточным барабаном и сетчатой декой обескрыливаются и приобретают сыпучесть. За 1 час обескрыливатель УО-5 обрабатывает 110 кг семян саксаула. Хочу отметить, что при проведении аэросева на осушенном дне нами не проводилось обескрыливание семян, т. к. семена были сухими и имели достаточно хорошую сыпучесть, тем более, что в бункер самолёта семена подавались вручную и в перемешивании они не нуждались.
Заключение
Метод применения аэросева имеет ряд преимуществ, заключающихся в том, что его можно применять в самых труднодоступных местах, где наземным методом невозможно создание лесных насаждений.
К недостаткам можно отнести то, что семена саксаула могут прорасти в том случае, если произвести их заделку. При аэросеве семена не заделываются. В 50-х годах прошлого столетия практиковался метод заделки семян путём прогона отары овец в местах, где был проведён аэросев. Таким образом заделывались семена.
Семена саксаула лёгкие и при посеве легко сдуваются ветром, поэтому их необходимо дражжировать,
Посев семян нецелесообразно делать по совершенно голым пескам, т. к. они будут сдуты ветром. Необходимо, чтобы засеваемая площадь имела проективное покрытие не менее 30%.
В Научно-исследовательском институте лесного хозяйства (НИИЛХ) научная тематика по вопросам аэросева в течение последних 30 лет не ставилась на проработку. Однако метод аэросева в силу его важности и перспективности заслуживает внимания, чтобы вновь вернуться к его научному изучению и разработке научных рекомендаций по широкому применению, аналогично тому, как это проводится в Монголии и Китае.
На осушенном дне Аральского моря в 1997 году по голым пескам был проведён посев семян саксаула. Семена не заделывались, и их снесло ветром в межбарханные понижения. И там появились очень хорошие результаты, при этом на голых песках ничего не было. Проблема заслуживает внимания, чтобы осуществлять её проработку в рамках национального или международного проектов.
Автор фото: Зиновий Новицкий.
Зиновий Новицкий является заведующим лабораторией защитного лесоразведения и лесомелиорации НИИ лесного хозяйства. Доктор сельскохозяйственных наук, Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Каракалпакстан, академик Российской академии естественных наук и Международной академии информатизации при ООН, полковник Министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана.