Национальный оператор UZTELECOM c момента запуска в коммерческую эксплуатацию мобильной связи стандарта GSM по сей день стремиться предлагать своим абонентам качественные услуги мобильных связи и интернета на выгодных условиях.

Чтобы шагать в ногу со временем, сотрудники компании бесперебойно работают над улучшением качества предлагаемых услуг и внедрением новых стандартов и технологий по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Узбекистане.

Так, 23 августа вновь стартовала большая работа технической службы национального оператора по модернизации мобильной сети, итогом которой станет увеличение емкости сети. В свою очередь, это увеличит скорость мобильного интернета, расширит покрытие сети, что поможет еще большему количеству людей одновременно и бесперебойно пользоваться быстрым, качественным и доступным мобильным интернетом.

В данном проекте будет предусмотрена модернизация 200 действующих объектов связи путем замены текущего технического оснащения на современное оборудование нового поколения.

Работы по модернизации сети будут проходить поэтапно, согласно указанному графику.









Первый этап проекта стартовал в Ташкенте 23 августа и займет 30 рабочих дней.

Информация о дальнейших этапах проведения работ по проекту модернизации сети будет дополняться. Следить за новостями и обновлениями можно на официальном сайте компании.

Первый масштабный проект по модернизации сети был запущен в начале 2020 года и успешно завершен в августе этого же года с впечатляющими результатами. Были проведены обновления и модернизация более трех тысяч объектов базовых станций по всем, даже труднодоступным регионам страны. Такого рода мероприятия делают мобильные сеть и интернет от национального оператора более доступными, качественными и скоростными.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Подробности можно узнать по ссылке.

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