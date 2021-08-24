Швейцария безвозмездно передала Узбекистану 1 млн 145 тысяч медицинских масок второго класса защиты (FFP2). Груз доставлен в аэропорт Ташкента в понедельник, сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Маски предназначены для укрепления материальной базы медицинских учреждений Узбекистана в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Швейцарии ранее сообщило, что этот самолёт также заберёт граждан Швейцарии и других людей, эвакуированных из Кабула.

Изначально планировалось отправить 300-местный самолёт Boeing 777−300 ER в субботу и доставить 1,3 миллиона масок, но чартерный рейс пришлось отложить на короткое время из-за нестабильной ситуации вокруг аэропорта Кабула.

На сегодняшний день люди могут покинуть Кабул только через аэропорт. Сам аэропорт контролируется военными США, но поездка из афганской столицы в аэропорт небезопасна, а доступ к зданию аэропорта затруднен. Людей, желающих покинуть страну, проводят к выходам в аэропорт только в том случае, если есть места в самолетах немецких военных, вылетающих в Ташкент.

«В этих условиях столица Узбекистана играет ключевую роль: люди, прилетевшие из Кабула, должны иметь возможность быстро продолжить свое путешествие, чтобы в Ташкенте освободилось место для новых военных самолетов, прибывающих из Кабула», — говорится в сообщении швейцарского МИДа.

23 августа МИД Швейцарии сообщил, что на борту самолёта прилетели восемь членов Швейцарского отдела гуманитарной помощи (SHA). Двое из них будут сопровождать эвакуированных на обратном пути в Швейцарию, а шесть других останутся в Ташкенте, чтобы пополнить команду на местах. Рейс также будут сопровождать восемь сотрудников Федерального полицейского управления (Fedpol), которые будут отвечать за безопасность на борту.

За последние несколько дней из Афганистана через территорию Узбекистана эвакуировано более 2000 граждан зарубежных государств