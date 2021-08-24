Официальный дистрибьютор южнокорейского автобренда Hyundai в Узбекистане совместно с лизинговым партнером компанией Mikro Leasing запустили новое предложение для жителей Узбекистана — рассрочку на два года для автомобиля Hyundai Elantra.
Hyundai Elantra — инновационно оснащенная модель в своем классе, мечта тех, кто стремится быть в центре внимания, ценит комфорт и безопасность.
Автомобиль с июня 2021 года представлен в официальной дилерской сети Hyundai Auto Asia и теперь доступен в рассрочку на два года с ежемесячной оплатой от 3 491 990 сумов. Условия рассрочки можно узнать в дилерских центрах.
Стильный, стремительный силуэт, геометричность форм в стиле fast-back в сочетании со светодиоными технологиями придают дерзкий и решительный образ новой Elantra. Она отлично держит дорогу и устойчива при маневрировании благодаря новой разработке Hyundai — платформе третьего поколения, которая в сочетании с экономичным двигателем обеспечивает динамику и легкость вождения.
Особенностью экстерьера Hyundai Elantra является доминирование нехарактерных для автомобильного дизайна остроугольных форм, подчеркивающих объем и создающих эффект преломления света.
В некоторых комплектациях Elantra оснащена современным инновационным сервисом Smart Sense, которая обладает:
- системой автоматического торможения перед препятствиями;
- системой мониторинга слепых зон;
- круиз-контролем;
- адаптивным круиз-контролем с ассистентом движения в пробке;
- системой удержания автомобиля в центре полосы движения.
Для удобства водителя и комфортабельности поездки автомобиль оснащен:
- цифровой приборной панелью диагональю 10,25″;
- премильной аудиосистемой BOSE;
- мультиподключением по bluetooth;
- беспроводным подключением Android Auto;
- электроприводом складывания наружных зеркал и прочим.
Elantra доступна в четырех комплектациях и восьми цветовых решениях.
Еще одно преимущество — срок получения автомобиля от одного рабочего дня до одного месяца в зависимости от наличия конкретной комплектации в выбранном цвете.
Заявка на предложенную рассрочку на два года оформляется как непосредственно в дилерских центрах, так и онлайн.
Ощутить все удобства и преимущества этого автомобиля на дороге можно, записавшись на бесплатный тест-драйв в call-центре по номеру: 1248.
Также в call-центре можно получить подробную информацию об автомобиле и условиях рассрочки.
В Узбекистане функционируют 10 дилерских центров Hyundai, работающих по системе 3S: реализация, сервисный центр, продажа запасных частей и дополнительного оборудования.
Адреса и телефоны дилерских центров:
- Hyundai Premium Sergeli: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.
Телефон: (+998) 78−122−12−22;
- Hyundai Yunusobod: проспект Амира Темура, 77А.
Телефон (+998) 71−225−89−89;
- Hyundai Qushbegi: Кичик халка йули, 22 В.
Телефон: (+998) 78−122−07−77;
- Hyundai Tashkent City: ул. Хадра, 2/1.
Телефон: (+998) 78−122−08−88.
Время работы дилерских центров: с 9:00 до 20:00 без выходных.
Дилерский центр Tashkent City работает с 10:00 до 22:00, а промостенд Hyundai в ТРЦ Riviera — c 10:00 до 21:00.
Сайт: hyundai-auto.uz
Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot
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