Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 24 августа, посвящённом экологической ситуации в Узбекистане, отдельно остановился на вопросе охраны деревьев и расширения зелёных зон, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Глава государства раскритиковал беспорядочную работу по посадке деревьев и другой растительности, проводимую в Ташкенте, областных центрах и крупных городах страны, из-за которой саженцы высыхают. Он подчеркнул, что благоустройство и озеленение территорий выполняются слабо, что «приводит к заполнению улиц отходами».
На заседании президент указал, что для ухода за деревьями за счёт Фонда общественных работ к каждой махалле будет прикреплено по одному работнику. В рамках 10-тысячного штата, выделяемого районным и городским отделам благоустройства, будут созданы группы из пяти человек, которые будут отвечать за сохранность деревьев.
Шавкат Мирзиёев также поручил в октябре-ноябре этого года посадить вдоль автомобильных дорог, по периметру полей и в населённых пунктах 55 миллионов, в весенний сезон следующего года — 70 миллионов деревьев тутовника, павловнии, фруктовых и декоративных деревьев быстрорастущих саженцев.
Для улучшения экологической ситуации глава государства поставил задачи:
- в сентябре-декабре посадить вдоль магистральных дорог протяженностью 1300 км 480 тысяч, а весной следующего года — 330 тысяч деревьев чинары, дуба, джидового тополя и других пород;
- до конца года посадить в городах и районных центрах 16 миллионов фруктовых, декоративных и кустарниковых деревьев;
- посадить на территориях и вокруг жилых массивов, объектов предпринимательства 42 миллиона деревьев тутовника, ореха, джиды и других деревьев;
- вокруг полей и вдоль каналов — 53 миллиона деревьев тутовника, джиды, декоративных и кустарниковых деревьев;
- на территориях лесных хозяйств — 3 миллиона деревьев тутовника;
- в учреждениях Министерства обороны, а также на лесных территориях вокруг Чарвакского водохранилища и посёлка Красногорск — 500 тысяч фруктовых, декоративных и кустарниковых деревьев.
Кроме того, президент поручил в двухмесячный срок восстановить в городах и районных центрах ирригационные системы протяженностью 4500 км.
Слава
Фруктовыми деревьями не занимаются озеленением. Если никто не будет использовать эти деревья для их прямых целей (тутовник = шелк), зачем вы его сажаете? Без своей основной функции это просто мусорное дерево и источник огромных проблем. Самое прекрасное это сажать дубы. Дубы как противоположность орехам и хвое дает земле жизнь, а не вытягивает ее. Джиду высаживать я вообще не понимаю.. можно так вообще всякие сорняки выращивать тогда уж.
И прекращайте деревья красить!!!
Антон Павлович
Надо было ждать 5 лет и перед выборами озвучить? 3/4 уничтожено Ташкента за 30 лет. Скорей бы 27 октября, а то новости из каждого утюга.
Андрей Бздунов
Миллиарды будут освоены, а посаженные кое-как саженцы повянут, освобождая место для очередного западного кредита.
Не забываем, что госдолг вырос в 4 раза за 3 года.
Zoxid Gafforov
Скажу по своему личному опыту и наблюдениям что большинство из этих рассад засыхает ибо никто не поливают деревя нету садовников. К вашему собственному размышлению сколько из этих 125 миллионов деревя созреют