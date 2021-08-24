Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 24 августа, посвящённом экологической ситуации в Узбекистане, отдельно остановился на вопросе охраны деревьев и расширения зелёных зон, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Глава государства раскритиковал беспорядочную работу по посадке деревьев и другой растительности, проводимую в Ташкенте, областных центрах и крупных городах страны, из-за которой саженцы высыхают. Он подчеркнул, что благоустройство и озеленение территорий выполняются слабо, что «приводит к заполнению улиц отходами».

На заседании президент указал, что для ухода за деревьями за счёт Фонда общественных работ к каждой махалле будет прикреплено по одному работнику. В рамках 10-тысячного штата, выделяемого районным и городским отделам благоустройства, будут созданы группы из пяти человек, которые будут отвечать за сохранность деревьев.

Шавкат Мирзиёев также поручил в октябре-ноябре этого года посадить вдоль автомобильных дорог, по периметру полей и в населённых пунктах 55 миллионов, в весенний сезон следующего года — 70 миллионов деревьев тутовника, павловнии, фруктовых и декоративных деревьев быстрорастущих саженцев.

Для улучшения экологической ситуации глава государства поставил задачи:

в сентябре-декабре посадить вдоль магистральных дорог протяженностью 1300 км 480 тысяч , а весной следующего года — 330 тысяч деревьев чинары, дуба, джидового тополя и других пород;

, а весной следующего года — деревьев чинары, дуба, джидового тополя и других пород; до конца года посадить в городах и районных центрах 16 миллионов фруктовых, декоративных и кустарниковых деревьев;

фруктовых, декоративных и кустарниковых деревьев; посадить на территориях и вокруг жилых массивов, объектов предпринимательства 42 миллиона деревьев тутовника, ореха, джиды и других деревьев;

деревьев тутовника, ореха, джиды и других деревьев; вокруг полей и вдоль каналов — 53 миллиона деревьев тутовника, джиды, декоративных и кустарниковых деревьев;

деревьев тутовника, джиды, декоративных и кустарниковых деревьев; на территориях лесных хозяйств — 3 миллиона деревьев тутовника;

деревьев тутовника; в учреждениях Министерства обороны, а также на лесных территориях вокруг Чарвакского водохранилища и посёлка Красногорск — 500 тысяч фруктовых, декоративных и кустарниковых деревьев.

Кроме того, президент поручил в двухмесячный срок восстановить в городах и районных центрах ирригационные системы протяженностью 4500 км.