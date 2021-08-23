В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» «Газета.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и успешно работают за рубежом. Новый гость проекта — Камилла Еникеева.

Камилла Еникеева училась в школе в Самаркандской области, затем окончила Юридический колледж. В 2013 году поступила на учёбу в Самаркандский государственный институт иностранных языков на факультет японской филологии. На 3-м курсе уехала в Японию на один год по грантовой программе, потом вернулась в Самарканд и закончила бакалавриат. С 2019 года является магистранткой Университета Цукуба в Японии на факультете «Всемирное культурное наследие». Сейчас она учится на 2-м курсе и изучает культурное наследие, археологию, туризм, деятельность ЮНЕСКО и других организаций. После окончания учёбы в апреле 2022 года начнёт работать в Японии в международной консалтинговой компании Accenture специалистом в отделе IT-консалтинга. Знает узбекский, русский, английский, французский и японский языки.

— Расскажите о своей жизни до отъезда из Узбекистана.

— Родилась и выросла в Самарканде. В школе больше всего нравились два предмета: один был связан с изучением Конституции и права, точно не помню, как он назывался, второй — математика. Участвовала и выигрывала олимпиады по математике, мечтала о карьере юриста.

Обычно я уходила рано утром и приходила поздно вечером. Причиной были две вещи: первая — я училась в узбекском классе и приходилось оставаться на дополнительные занятия, чтобы усвоить материал не на родном языке. Второе — помимо школы я ходила на балет, художественную гимнастику, шахматы, в музыкальную школу и на занятия по французскому языку.

Учась в колледже, я собиралась продолжить учебу на Юридическом факультете СамГУ, но, к сожалению, его закрыли, и семья посоветовала мне пойти в СамГИИЯ. В 16 лет я закончила колледж с красным дипломом, но потом два раза не могла поступить на английскую филологию. Если честно, на тот момент у меня не было никакого желания учиться на филолога, это было мне не интересно.

В третий раз я поступила, но на японскую филологию того же СамГИИЯ. Семья выбрала институт, но язык на этот раз я выбрала сама. История о том, почему я выбрала именно японский, долгая, и я не буду вдаваться в подробности. Почти все знакомые советовали мне после первого курса перевестись на английскую филологию, так как не понимали, где я смогу работать с японским. Я очень рада, что с самого начала изучения языка он мне безумно понравился, и у нас с ним всё сложилось отлично.

На 2-м курсе я выиграла 4-е место на Конкурсе ораторского искусства в Узбекистане и 5-е место в Центральной Азии. На 3-м курсе я выиграла 2 гранта в Японию: на 2 недели и на 1 год. После 3-го курса для того, чтобы поехать по этому гранту, мне пришлось отчислиться на один год, так как академический отпуск мне не дали, и я впервые уехала из Узбекистана на целый год. После года обучения я вернулась и продолжила учёбу в Самарканде.

Фото из личного архива Камиллы Еникеевой.



Учась на 4-м курсе, я параллельно работала гидом и переводчиком в свободное время, а также подала документы в посольство Японии на стипендию МЕXT (стажёр-исследователь с правом поступления в магистратуру/докторантуру). За полгода до выпуска я узнала, что успешно прошла все экзамены и проверку для получения стипендии от правительства Японии и начала готовиться к отъезду в Японию.

Но до этого оставался ещё год, в течение которого я завершила учебу в СамГИИЯ и работала гидом. Параллельно участвовала в нескольких проектах. Сначала со съёмочной командой из Японии, которая снимала фильм в Узбекистане, потом с японским телевидением по съёмкам туристической передачи в Самарканде, затем в одном из проектов Toyota и т. д.

— Почему вы решили продолжить учёбу за границей?

— Впервые я уехала в Японию всего на две недели, а потом на один год, будучи студенткой СамГИИЯ. Я училась на японской филологии, и для меня было важно пожить в стране изучаемого языка хотя бы полгода-год, чтобы узнать страну, язык, культуру, людей получше. Но уезжать на большее я не планировала, потому что собиралась работать на государственной службе в Узбекистане. Я планировала изучить как можно больше и использовать полученные знания у себя на Родине.

Фото из личного архива Камиллы Еникеевой.

Во время учебы на 4-м курсе я решила, что одного года было недостаточно, и начала думать о продолжении учебы в магистратуре. Я решила, что лучше это делать в Японии, так как изучать язык лучше в среде носителей языка. Именно это и побудило меня в очередной раз сдать документы на грант и готовиться к экзаменам, так как грант был единственным шансом для меня.

— Что было вашей главной мотивацией перед отъездом?

— Основными целями были получение опыта и изучение японского в среде носителей языка.

Самой большой мотивацией была мечта стать хорошим специалистом в сфере взаимоотношений Узбекистана и Японии. Я рассматривала сферу туризма, сферу международных отношений, а также работу в различных проектах, связанных с двумя странами. Для осуществления данной мечты мне нужно было в первую очередь хорошо говорить на японском и английском языках, а также получить опыт учёбы и работы в Узбекистане и в Японии.

— Ваша мотивация сохранилась такой же? Что вас мотивирует сейчас?

— Да, мотивация конечно же есть, могу даже сказать, что её стало ещё больше. Помимо этого появились новые цели, одна из них — изучение программирования.

После переезда в Японию я начала интересоваться сферой IT, прошла несколько онлайн-курсов самостоятельно и начала изучать языки программирования, структуры данных, алгоритмы и т. д.

Фото из личного архива Камиллы Еникеевой.

Я подала на одну из образовательных программ компании Google (Токийский офис). Мне посчастливилось попасть на эту программу, и помимо занятий они предоставили ментора, Software Engineer, которая каждую неделю проверяла код, который я писала, давала советы, как его улучшить, и в целом помогала мне. В процессе обучения я познакомилась со многими инженерами, разработчиками, менеджерами проектов. Благодаря занятиям, работе с ментором, общению с работниками Google, интерес только увеличивался. Этот интерес определил направление поиска работы, и на данный момент я остановилась на том, что после окончания магистратуры (в апреле следующего года) я буду работать в IT-консалтинге в одной из лидирующих в этой сфере компаний — Accenture.

Естественно, мотивация и цели связаны не только с учёбой и работой, но о личной жизни, семье, хобби я рассказываю обычно редко.

— Расскажите о системе высшего образования Японии.

— В основном для получения степени бакалавра или магистра нужно набрать необходимое количество кредитов.

В University of Tsukuba два семестра в год: весенний и осенний, каждый из которых разделен на 3 части — А, В, С. Учебный год начинается в апреле, в течение А и В идут в основном лекции и семинары, а в С — интенсивы (когда один предмет можно пройти быстро, но интенсивно — иногда по 6−7 часов в день). Помимо набора необходимого количества кредитов важно также провести исследование и написать дипломную работу. В начале 4-го курса (для бакалавров) и 2-го курса (магистратуры) у студентов начинается период поиска работы, обычно в течение одного семестра многие не берут никаких предметов и целыми днями занимаются этим. В среднем документы подают в 40−60 компаний, но некоторые подают в 80−100, чтобы получить несколько предложений и, сравнив их, принять, будучи ещё студентом.

— Расскажите о различиях между образованием в вузах Японии и Узбекистана.

— University of Tsukuba — это один из самых крупных университетов Японии, входящий в Топ-10 лучших вузов страны. В университете учатся около 10 тысяч студентов бакалавриата и около 7000 студентов магистратуры и докторантуры. Общая численность преподавателей и сотрудников превышает 4500 человек. Университет имеет академические партнёрские отношения с 316 университетами и институтами в 61 стране. Кроме того, в Университете Цукуба обучается более 2500 иностранных студентов из более чем 100 стран.

Я помню мой первый день, когда я приехала в город Цукуба и попросила водителя такси (тогда я ещё не знала, сколько тут стоит проезд на такси) довезти меня до University of Tsukuba. Он спросил меня тогда, в какую именно часть университета мне нужно. Я сначала не поняла вопрос, так как в Самарканде обычно, если назвать институт, то тебя довезут по адресу. Но тут оказалось, что треть всего города — это и есть университет, а вторая треть — это бесконечные исследовательские центры, где работают учёные со всего мира. Территория университета оказалась настолько большой, что я терялась первые дни, и приходилось ездить на велосипеде между разными зданиями, чтобы успеть доехать с одного урока на другой.

Отличий, которые я заметила, очень много, я даже не знаю с чего начать, и сомневаюсь, что смогу всё перечислить.

Поступление в университет. Будет ли учиться в университете абитуриент или нет, не зависит от 70 вопросов с шансом сдать тест раз в год. Есть большой выбор университетов, как государственных, так и частных. Абитуриент может сдать документы в различные вузы, и при поступлении выбирается только университет, насколько я знаю, специальность можно выбрать позднее, и даже в период обучения кардинально поменять специальность (конечно же, там много своих правил). Большинство людей хотят поступить в государственный вуз, так как учиться в них дешевле, чем в частном, но поступить в них сложнее. Помимо этого, смотрят на рейтинг университета, потому что от этого зависит дальнейшая карьера: выпускники лучших университетов работают в лучших компаниях, и вообще, к ним другое отношение со стороны общества. Поступить в какой-либо университет просто, поступить в один из самых лучших университетов сложно.

Начало самостоятельной жизни. Абитуриенты редко выбирают университет в родном городе, конечно, есть и такие, но до сих пор из всех студентов, которых я знаю, примерно 95% приехали из других префектур. Смотрят не на близость к дому, а на уровень образования и потенциал в будущем. Переехав в 18 лет сначала в общежитие, а через год-полтора в съёмную квартиру, студенты начинают учиться жить самостоятельно.

Сама студенческая жизнь. Помимо основной учёбы студенты состоят в спортивных секциях либо в каком-либо кружке. Студенческая жизнь не ограничивается только занятиями. И, к моему удивлению, студенты в некоторых спортивных секциях занимаются спортом на профессиональном уровне и даже приносят медали с Олимпийских игр по своему виду спорта.

Выбор предметов. Студенты сами выбирают предметы и расписание. В самом начале объясняется, сколько кредитов нужно набрать, чтобы получить диплом, и сколько из общих кредитов должно быть по предметам из выбранного направления. Всё остальное планирует сам студент. Студент сам выбирает, какие брать предметы и на каком курсе.

Выбор специальности. Не уверена, во всех ли вузах, но в основном специальность не нужно выбирать до поступления. В некоторых вузах она определяется на 2−3-м курсе бакалавриата. Это позволяет студенту изучать различные предметы и понять, какую специальность хотелось бы выбрать.

— Изменилось ли ваше мировоззрение после того, как вы переехали за рубеж?

— Да, думаю, достаточно сильно изменилось. Прежде всего, я поняла то, что я считаю правильным / неправильным / красивым / неуместным и т. д. , и что в принципе являлось общественными нормами в обществе, в котором я жила, не всегда распространено на другое общество / людей. У других людей могут быть другие взгляды, ценности, понятия красоты и т. п. Я научилась это понимать, принимать и уважать чужую точку зрения.

Фото из личного архива Камиллы Еникеевой.

Я стала относиться к природе абсолютно по-другому. Мне сложно описать, что именно поменялось, но после переезда в Японию я научилась наслаждаться природой, ценить её и беречь.

Я стала меньше ценить материальное. Раньше я часто хотела что-либо купить: вещи, технику, косметику, да что угодно. Сейчас я стараюсь избавиться от всего ненужного вокруг и не приобретать ничего, в чём я действительно не нуждаюсь. Я стала больше вкладываться в коллекционирование впечатлений, эмоций, приятных моментов.

Я стала намного организованней. Планеры, ежедневник, дневник для целей и планов стали частью моей повседневной жизни.

— Были ли какие-то сложности, когда вы переехали в Японию? Что было самой большой проблемой?

— В целом всё было преодолимо благодаря людям вокруг. Конечно же, нужно было многому научиться и ко многому привыкнуть, но если перечислить 3 пункта, то я бы выбрала следующее:

Свобода выбора. В первые дни мне объяснили, сколько нужно будет набрать кредитов и что нужно будет делать помимо занятий. Предметы должна была выбрать я сама и сделать расписание себе, чтобы успеть в течение года набрать необходимое количество кредитов. Мне дали книгу — список доступных предметов, размером в несколько энциклопедий вместе взятых. Также была онлайн-платформа, содержащая всю информацию о предметах, а их было несколько десятков тысяч. Когда я только узнала, что могу выбрать почти любые предметы хоть по международным отношениям, хоть по структурам данных, я была настолько счастлива, но после того, как я провела несколько дней с этим всем, я поняла, что свободу выбора иметь замечательно, только если уметь ею пользоваться. Я не умела. Я хотела прийти и получить готовое расписание с занятиями, уже выбранными за меня. Проблема со свободой выбора касается не только университета, а вообще почти всех сфер жизни. Планировать и жить самостоятельно. Во-первых, я почти никогда ничего не планировала, а без этого в Японии жить сложно, безумно сложно. Постоянно нужно ставить цели и почти всё планировать. Во-вторых, я никогда не жила самостоятельно. Впервые переехав в квартиру (которые тут обычно сдаются абсолютно пустыми), сначала мне пришлось разобраться со всеми документами и контрактами, потом купить всю мебель и технику, разобраться со счетами по коммунальным услугам и т. д. Я поняла, что жить с семьей в своём доме и не думать ни о чём подобном очень даже удобно. Привыкнуть к левостороннему движению. После получения прав я начала водить машину и каждый раз боялась выехать на встречную полосу.

— Вы сказали, что скоро начнёте работать в одной из ведущих компаний Японии по IT-консалтингу. Если не секрет, какую зарплату вам предлагают?

— Точную сумму я называть не стану, но могу сказать, что консалтинговые компании платят очень неплохо, даже по местным меркам. Помимо зарплаты также есть два вида бонусов. Бонусы некоторых работников могут превышать их годовые зарплаты, и помимо них есть также социальный пакет и различные дополнительные выплаты.

— Наблюдая за вашим профилем в Instagram, я заметил, что вы очень редко оставляете описания под своими фотографиями. Не считаете делиться эмоциями о местах или событиях, которые происходят с вами в другой стране?

— После переезда в Японию я стала проводить в социальных сетях очень мало времени. Особой причины отсутствия описаний в Instagram нет. На самом деле, я много раз думала о том, чтобы начать делиться своими мыслями, впечатлениями, историями из путешествий на своей странице, но так и не начала. Если быть честной, я не вижу смысла и пользы для себя, мне кажется, что это время я могу потратить на что-либо другое.

Фото из личного архива Камиллы Еникеевой.

— Я заметил, что вы очень любите путешествовать. В каких странах вы уже побывали?

— Да, я мечтаю объездить все страны и посетить все континенты, а также пожить в нескольких странах.

Но, к сожалению, я пока посетила очень мало стран: Казахстан, Кыргызстан, Южная Корея, Россия, Венгрия, Италия, Чехия, Австрия, Тайланд, Тайвань, Малайзия. В некоторых из них я была не один раз и во многих городах.

Японию я не считаю, в ней я посетила больше половины префектур (включая дальние острова Огасавара и Окинава) и более 60 городов.

— Были ли моменты, когда вы хотели собрать вещи и вернуться в Узбекистан?

— Нет, такого ещё не было.

— Как отнеслась ваша семья к вашему решению уехать за рубеж?

— Нормально. Я говорила об учёбе за границей с 17 лет, поэтому они, наверное, уже смирились за несколько лет продолжительных дискуссий. В 17 лет они, конечно же, меня не отпустили, не то что за границу, даже в Ташкент учиться. Но с 21 года они постепенно начали отпускать, сначала на две недели, потом на год, а затем и на три года.

— Какие у вас планы на будущее? Вернётесь в Узбекистан?

— На короткий срок — конечно, и думаю, не раз. Я люблю и скучаю по своей Родине, по семье, друзьям. Я буду приезжать, чтобы увидеться с ними, и надеюсь, что семья будет прилетать ко мне. Однако планов вернуться на более долгий срок пока нет.

— Что бы вы посоветовали молодым людям и сверстникам, которые хотят поехать учиться за рубеж?

— Я бы посоветовала перед тем, как улетать, определиться, в чём заключается цель поездки. Поставить себе цели и представить, каким человеком хотели бы вернуться, чему хотели бы научиться.

До поездки, конечно же, изучать язык, культуру страны, в которую собираются, и вообще собрать как можно больше информации перед поездкой.

Если цель — учёба, то сконцентрироваться на ней и не забывать о поставленных целях. Некоторые люди, уезжая учиться и мечтая стать хорошими специалистами или, набравшись опыта, открыть свой бизнес, забывают обо всём этом и начинают работать на низкоквалифицированной работе, чтобы заработать как можно больше денег здесь и сейчас. Я не говорю, что это плохо, просто забросив учёбу, очень легко застрять на этом уровне и упустить возможности, которые есть в молодом возрасте.

— Какие советы вы дали бы молодым людям, которые хотят добиться успехов в вашей сфере?

— Смотря какой именно сферы: японская филология по образованию, туризм по опыту работы или IT-консалтинг по сфере будущей работы?

Тем, кто учится на японской филологии, я бы посоветовала побольше практиковаться, искать любой случай, где можно использовать японский язык. Международный отдел института дал мне прекрасную практику, мало кто хотел быть волонтёром-переводчиком тогда и целыми днями переводить бесплатно, но многому там можно было научиться.

Помимо этого, надо всегда ставить цели как можно конкретнее и знать, чего хотели бы добиться через год, пять лет и т. д.

В сфере IT-консалтинга я начну работать только в следующем году, поэтому советы дать сложно.

Фото из личного архива Камиллы Еникеевой.

Блиц — вопросы и ответы

— О чем вы сожалеете?

— Я жалею, что недостаточно путешествовала по Узбекистану и по соседним странам. Несмотря на то, что я работала гидом и объездила в турах немало городов, я считаю, что осталось очень много красивых мест, которые были совсем рядом, а я их не посетила.

— Что вызывало у вас депрессию за рубежом?

— Тут нет самаркандского плова! Вообще нигде. И самаркандских лепёшек тоже.

Когда я вижу или слышу об узбекских ресторанах, магазинах, махаллях в России и в США, мне становиться грустно, что в Японии всего этого нет.

— Если бы у вас был шанс вернуться на 10 лет назад, какую ошибку вы бы не повторили?

— Ничего такого. Хотя, может быть, проводила бы больше времени в доме, в котором выросла. Я всегда считала, что в любой момент могу в него вернуться, но его в этом году снесли, и вернуться в него я не смогу уже никогда.

— Кем и где видит себя Камилла Еникеева через пять лет?

— Прежде всего, здоровой, счастливой и с семьёй. Живущей в Японии либо в Европе или Канаде. Не уверена, буду ли работать в сфере консалтинга, но думаю, работа будет всё также связана с IT.

— Если бы вы поймали золотую рыбку, что бы вы у неё попросили для Узбекистана?

— Чтобы уровень жизни, медицины, образования стал выше.

Чтобы у каждого гражданина всегда было хотя бы самое необходимое: газ, свет, чистая вода, возможность работать и обеспечивать свою семью, не уезжая из страны, возможность получить образование.

Чтобы города были зелёными, парков стало больше, чтобы в целом города были уютными, а не бетонно-пластиковыми.

Помимо этого, несмотря на то, что было бы эгоистично просить о сохранении культурного и исторического наследия страны, когда других, более важных проблем и так много, я бы всё-таки упомянула об этом. Наши исторические города стремительно меняются, не в самую лучшую сторону по мнению большинства международных специалистов. По моему личному мнению, атмосфера, которая должна быть в Самарканде и в Бухаре, сохранилась только в Хиве, и то, думаю, ненадолго. А что касается реставрации многих памятников, то об этом я могу говорить часами, но кому это нужно?

Беседовал Огабек Самисов