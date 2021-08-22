Президент Шавкат Мирзиёев 20 августа провел открытый диалог с предпринимателями Узбекистана. В мероприятии, ставшем первой встречей в таком формате, приняли участие около 10 тысяч предпринимателей.

Один из предпринимателей, директор Karakalpak sement Шавкат Азизов сообщил, что предприятия было создано в 2017 году с мощностью производства 400 тысяч тонн цемента в год. Сейчас штат сотрудников составляет 465 человек. По его словам, за счёт строительства нового завода планируется расширить мощности до 1,2 млн тонн цемента в год и создать дополнительно 300 новых рабочих мест.

Бизнесмен заявил, что за первые шесть месяцев этого года средняя биржевая цена цемента от местных производителей составила 588 тысяч сумов за тонну, тогда как при импорте стоимость продукции оценивается на 12−13% дешевле — в 521 тысячу сумов.

«Предприятия по производству цемента не могут конкурировать с импортным цементом. Производители цемента платят налог на прибыль по ставке 20%, прошу вас рассмотреть вопрос снижения этой ставки наравне со всеми — до 15%», — сказал Шавкат Азизов.

Президент рассказал, что за 5 лет производство цемента в Узбекистане выросло в два раза — с 8 млн до 16 млн тонн. При этом проекты без вмешательства государства реализовывали сами предприниматели, отметил он.

«Мы импортировали около 2,5 млн тонн цемента из соседних стран. Действительно с точки зрения конкуренции есть вопросы. Эта проблема связана с бюджетом, но это большая отрасль, имеет потенциал для дальнейшего развития. Можно сказать, что цемент был драйверов развития сферы строительных материалов», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным руководителем в течение месяца проанализировать цены на цементную продукцию.

«Ещё раз посчитайте. Надо снизить до 15% или до 10%, либо до 8%. Но этот анализ должен быть научно обоснован. Вам надо встретиться с руководителями цементных предприятий и дать предложения мне в течение месяца», — заявил он.

Сегодня в Узбекистане ставка 20% по налогу на прибыль применяется к банковским учреждениями, производителям полиэтиленовых гранул, производителям цемента, операторам мобильной связи, налогоплательщикам, получившим прибыль от оказания услуг торговыми комплексами и рынками.

«Газета.uz» писала, что в январе-апреле импорт цемента в Узбекистан вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на фоне действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз цемента (было 30%) и роста объёма строительных работ. Так, за четыре месяца было завезено 1 млн тонн цемента на 50,5 млн долларов.

В начале марта мы сообщали, что на совещании по развитию жилищного строительства и ипотечного рынка первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов попросил президента разрешить компаниям напрямую закупать у производителей цемент и металл. Он обосновал это тем, что объём строительных работ в этом году увеличится в два раза, а спрос на стройматериалы ведёт к росту цен. Шавкат Мирзиёев заявил, что необходимо тщательно изучить это предложение и создать прозрачную систему.