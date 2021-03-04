Первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов попросил у президента Шавката Мирзиёева разрешить напрямую закупать у производителей цемент и сталь. Об этом он заявил 3 марта на совещании, посвященном развитию жилищного строительства и ипотечного рынка, пишет Daryo.

Глава государства поручил Ачилбаю Раматову и хокимам областей повысить качество строящихся домов.

По словам первого вице-премьера, реализация указа президента об обеспечении населения жильём создаст дополнительно 300 тысяч рабочих мест в сфере строительства.

«Может быть и больше. В прошлом году были выбраны места для строительства домов. Но, согласно новому требованию, места будут пересмотрены для „сближения инфраструктуры“», — сказал он. Мы писали, что президент поручил руководителям областей в месячный срок выделить земли под строительство жилья рядом с территориями, где есть необходимая инфраструктура.

Ачилбай Раматов указал, что на себестоимость домов сильное влияние оказывают цены на цемент и сталь.

«Производство цемента в этом году будет доведено до 16−17 миллионов тонн. Но объём строительных работ в этом году тоже увеличится в 2 раза, и нам потребуется около 40 миллионов тонн цемента. Поэтому резко вырос спрос на цемент и сталь. Кроме того, цены на сталь тоже растут», — сказал он и предложил наладить прямую закупку этих товаров у производственных предприятий.

Шавкат Мирзиёев заявил, чтобы Ачилбай Раматов вместе с премьер-министром тщательно изучили это предложение и создали прозрачную систему.

«Рассмотрите также возможность выделения дополнительных средств. Главное, чтобы цены не росли, чтобы стоимость жилья не давила на людей. Строитель построит, но эксплуатация завтра ляжет на ваши плечи. Нам нужно не только построить дом, но и наладить качественное обслуживание через управляющие компании. При необходимости мы примем отдельное решение по этому поводу», — сказал президент.

Сейчас цемент и сталь реализуются через биржевые торги Узбекистанской республиканской товарно-сырьевой бирже.

Ранее мы сообщали, что глава государства поручил хокимам областей и районов принять меры, чтобы стоимость 1 кв. м жилья не превышала 4 млн сумов, а также найти способы приобретения стройматериалов по сниженной цене.

На программу обеспечения населения жильем в Узбекистане планируется выделить 11,5 трлн сумов. В 2021 году также вводится шестимесячный льготный период по ипотеке, а в городах первоначальный взнос будет снижен с 20% до 15%. Льготы застройщикам продлены до конца года.