В январе-апреле импорт цемента в Узбекистан вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из данных Государственного комитета по статистике.

За первые четыре месяца 2021 года в страну завезено 1 млн тонн цемента на 50,5 млн долларов, что на 515,1 тысяч тонн больше по сравнению с прошлогодним показателем. Для сравнения: в 2020 году импортировано 2,5 миллиона тонн цемента на 131 млн долларов.

Большая часть этого строительного материала импортируется из Казахстана — 498,3 тысяч тонн. Следом идут Кыргызстан — 278,5 тысяч тонн, Таджикистан — 234,7 тысяч тонн, Иран — 10,8 тысяч тонн, Туркменистан — 8600 тонн.

В разрезе регионов Ташкент завёз 496,6 тысяч тонн цемента, Ферганская область — 194,9 тысяч тонн, Андижанская область — 183,7 тысяч тонн, Наманганская область — 54,4 тысяч тонн, Сурхандарьинская область — 43,8 тысяч тонн, Ташкентская область — 30 тысяч тонн.

Причины роста импорта цемента

Правительство обнулило таможенную пошлину на импорт цементной продукции с 1 апреля до 1 декабря. До этого ставка пошлины составляла 30%.

Цель этого решения — снижение цен на возводимое жильё в условиях масштабной ипотечной программы и строительства жилых домов.

В начале марта мы сообщали, что на совещании по развитию жилищного строительства и ипотечного рынка первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов попросил президента разрешить компаниям напрямую закупать у производителей цемент и металл. Он обосновал это тем, что объём строительных работ в этом году увеличится в два раза, а спрос на стройматериалы ведёт к росту цен. Шавкат Мирзиёев заявил, что необходимо тщательно изучить это предложение и создать прозрачную систему.

На программу обеспечения населения жильем в Узбекистане планируется выделить 11,5 трлн сумов. В 2021 году также вводится шестимесячный льготный период по ипотеке, а в городах первоначальный взнос будет снижен с 20% до 15%. Льготы застройщикам продлены до конца года.

На программу обеспечения населения жильем в Узбекистане планируется выделить 11,5 трлн сумов. В 2021 году также вводится шестимесячный льготный период по ипотеке, а в городах первоначальный взнос будет снижен с 20% до 15%. Льготы застройщикам продлены до конца года.

В 2021 году планируется построить многоэтажные дома на 45 тысяч квартир, из которых 26614 будут реализованы через ипотеку.