Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов забил первый гол в официальном матче за «Рому» против турецкого «Трабзонспора» в Лиге конференций 19 августа.

«Рома» открыла счёт в матче на 55-й минуте, голом отметился Лоренцо Пеллегрини. Но уже на 64-й минуте Андреас Корнелиус восстановил равновесие. Решающий и победный для команды Жозе Моуринью гол забил новичок «волков» Элдор Шомуродов на 81-й минуте. На 82-й минуте его заменили. Встреча завершилась в пользу итальянского клуба (1:2).

Если учитывать товарищеские встречи, то Элдор Шомуродов забил во всех трёх матчах за «Рому». Ранее он поражал ворота «Бетиса» (2:5) и клуба из Марокко «Раджа Касабланка» (5:0).

«Я счастлив, потому что мой гол был очень важен для команды. У меня есть проблемы в общении с Моуринью, потому что я плохо говорю по-итальянски, но мы понимаем друг друга на поле. Думаю, я смогу играть вместе с [Тэмми] Абрахамом», — приводит слова Шомуродова Calciomercato.

Игрок сборной Узбекистана также заявил, что посвящает гол своей бабушке. «Вчера (18 августа — ред.) был день рождения моей бабушки. Этот гол для неё», — сказал он на итальянском.

Ответный матч «Ромы» и «Трабзонспора» состоится 26 августа. Победитель этой пары пройдёт в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

Фото: As Roma.