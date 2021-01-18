Уровень смертности в Узбекистане в 2020 году вырос на 13,5% по сравнению с предыдущим годом, следует из отчете Государственного комитета по статистике о демографической ситуации в стране.

За прошлый год было зарегистрировано 175,6 тысячи смертей, коэффициент смертности составил 5,1 промилле (на 1000 населения), увеличившись по сравнению с 2019 годом (4,6 промилле) на 0,5 промилле.

Из общего количества смертей 60% пришлось на болезни системы кровообращения (в 2019 году — 60,3%), новообразования — 8% (10%), болезни органов дыхания — 7,2% (5,5%), болезни органов пищеварения — 4,4% (4,2%), несчастные случаи — 4,4% (6,3%), отравления и травмы, инфекционные и паразитарные заболевания — 4,4% (1,4%) и другие болезни — 11,6% (12,3%).

Смертность по регионам

В разрезе регионов наибольшая смертность была зафиксирована в Ташкенте — 21,2 тысячи, что примерно на 5700, или 36,9%, больше по сравнению с 2019 годом (15482). Коэффициент смертности вырос с 6,1 до 8,1 промилле.





«Газете.uz» на момент подготовки материала не удалось получить данные о смертности по месяцам (за 2015−2020 годы) для подсчёта уровня избыточной смертности в условиях пандемии коронавируса. Тем не менее, мы попытались сопоставить данные за прошлый год и пять лет, предшествовавших 2020 году.

Для получения более точных показателей следует изучить показатели смертности по месяцам и брать в расчёт данные с марта (период начала пандемии, когда Министерство здравоохранения начало вести статистику по коронавирусу). В Госкомстате пока не отреагировали на запрос «Газеты.uz» по месячной статистике.

Избыточная смертность — это временное увеличение смертности по сравнении с ожидаемой. Обычно вызывается такими причинами, как экстремальная погода, эпидемии, голод или война. В прошлом году главной причиной избыточной смертности во всём мире, очевидно, был COVID-19. Помимо осложнений после перенесённого коронавируса, к повышению статистики смертности, как предупреждали специалисты, могла привести перегруженность системы здравоохранения, когда люди не получали срочную медицинскую помощь, например, при инфаркте, или их плановые операции были отложены.





Учитывая, что средний показатель смертности за 2015−2019 годы в Узбекистане составляет 155406 человек в год, то уровень избыточной смертности в 2020 году составил 20194 (175600 минус 155406).

Аналогичные расчёты по регионам показывают, что в Ташкенте в прошлом году было 5110 избыточных смертей (21200 минус 16090), в Ташкентской области — 2131, в Самаркандской области — 2120, в Бухарской — 1972, в Хорезмской — 1499, в Сурхандарьинской — 1332, в Кашкадарьинской области — 1222 (таблица по всем регионам — выше).

Напомним, что по данным Министерства здравоохранения, на 14 января в Узбекистане от коронавируса умерло 619 человек. В сентябре Минздрав перестал публиковать статистику смертности в разрезе регионов, не объясняя причину такого решения.

Графики: Динамика смертности в 2016—2020 годах

Нажмите для увеличения.





















Ранее «Газета.uz», изучив данные о смертности от всех причин с января по июль за пять лет, писала, что июльский показатель смертности в Узбекистане превысил средний уровень для этого месяца за предыдущие четыре года на 26,4%, в Ташкенте — почти на 166%, Ташкентской области — на 43,8%, в Навоийской области — на 51,7%.