Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила политическим партиям и их кандидатам в президенты проводить в рамках предвыборной кампании встречи с избирателями и другие массовые мероприятия. Об этом в среду сообщила пресс-служба Ммнистерства здравоохранения.

Решение принято «в целях проведения кампании по выборам президента Республики Узбекистан на высоком уровне, согласно международным стандартам и в соответствии с законодательными актами о выборах», говорится в сообщении. Накануне пользователи соцсетей обратили внимание, что партия УзЛиДеП проводит массовое мероприятие с нарушением карантинных правил.

При проведении встреч с избирателями партиям рекомендовано обеспечивать социальное дистанцирование между участниками, использование ими лицевых масок, применение антисептических средств и соблюдение других санитарно-гигиенических и карантинных требований.

Кроме того, рекомендовано уделить внимание такому вопросу, как получение приглашаемыми на мероприятия вакцины от коронавируса.

Выборы президента пройдут 24 октября. В них примут участие пять кандидатов от пяти партий, действующих в Узбекистане.

Отметим, что партии, получив в середине августа разрешение на участие в выборах и сбор подписей избирателей, уже начали проведение предвыборных мероприятий по стране.