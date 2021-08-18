Президент Афганистана Ашраф Гани находится в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщило Министерство иностранных дел ОАЭ.

В сообщении министерства говорится, что главу Афганистана и его семью приняли в стране «на гуманитарных основаниях».

Ашраф Гани покинул Кабул 15 августа после прихода к власти движения «Талибан». Некоторые СМИ писали, что он вылетел вместе с женой и двумя помощниками в Узбекистан.

17 августа ИА «Дунё» сообщило, что сведения о нахождении в Узбекистане президента Афганистана Ашрафа Гани и афганских полевых командиров Абдул-Рашид Дустума и Атто Мухаммада Нура не соответствуют действительности.