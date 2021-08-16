Военный и политический деятель узбекского происхождения афганский маршал Абдул-Рашид Дустум 14 августа пересёк границу узбекско-афганскую границу и сейчас временно находится на территории Узбекистана. Об этом сообщили Reuters и «РИА Новости». Агентство ТАСС со ссылкой на местного журналиста пишет, что Дустум находится в Термезе. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил источник в Сурхандарье.

Это произошло после того, как в субботу движение «Талибан» захватило город Мазари-Шариф — административный центр провинции Балх на северо-западе Афганистана. Тогда часть афганских правительственных войск бежала в сторону границы с Узбекистаном через мост Дружбы («Термез-Хайратон»).

Талибы захватил последний северный опорный город всего через час после прорыва линии фронта на окраине города. Вскоре после этого правительственные силы безопасности и ополченцы отступили. В их числе — полевые командиры маршал Абдул-Рашид Дустум и бывший губернатор провинции Балх Атта Мухаммад Нур.

Маршал Дустум и Атто Мухаммади Нур. Фото: Facebook.

Атто Мухаммади Нур у себя на странице в Twitter заявил, что сейчас они находятся в безопасности. По его словам, талибы захватили регион в результате заговора: «Все правительственные объекты и силы были переданы талибам. Размах этого заговора был велик и глубок, они хотели заманить в ловушку маршала Абдула Рашида и меня, но это не удалось».

В МИД Узбекистана на запрос «Газеты.uz» не стали комментировать сообщения о местонахождении Маршала Дустума.

Напомним, 14 августа Узбекистан организовал для 84 военнослужащих Афганистана, пересекших узбекскую границу, медицинскую помощь и временное размещение.

Кто такой маршал Дустум

Абдул-Рашид Дустум — этнический узбек. Как пишет РБК, в начале 1980-х он учился в СССР, позднее в годы афганской войны был командиром 53-й дивизии правительственных войск, состоящей преимущественно из узбеков. После вывода советских войск он поддержал правительство на условии федерализации Афганистана. В 1990-е он с ополченцами фактически сформировал автономию на севере страны с центром в городе Мазари-Шариф. После победы «Талибана» в гражданской войне Дустум в 1997 году на время покинул страну. После президентских выборов 2014 года получил пост вице-президента Афганистана, однако в мае 2017 года был вынужден вновь уехать, отправившись в Турцию. О том, что он вновь начал борьбу с талибами, 13 июля сообщила Financial Times.

4 августа он вернулся в Афганистан после длительного лечения в Турции. 11 августа Абдул-Рашид Дустум, представляющий узбекскую общину Афганистана, Атто Мухаммади Нур — таджикскую, Хаджи-Мохаммад Мохакик — хазарейскую, встретились с президентом Ашрафом Гани. На встрече обсуждалась координация между силами обороны и народной мобилизацией, а также операция по возвращению территорий, захваченных талибами.

В сентябре 2020 года, после выступления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на пленарном заседании Генеральной Ассамблее ООН, государственное информагентство УзА опубликовало статью Абдул-Рашид Дустума под названием «Мой узбекский язык, моя нация, моя гордость».

В ней он назвал выступление Шавката Мирзиёева «особым историческим событием». Маршал отдельно отметил, что президент впервые в истории ООН выступал на узбекском языке.

«Я лично горжусь этим как узбек и лидер афганских узбеков. Для нас это большая честь», — указал он.