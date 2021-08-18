В социальных сетях распространились сообщения о том, что река Чирчик, проходящая через махаллю «Чингелди» в Кибрайском районе Ташкентской области, окрасилась в красный цвет. Ситуацию изучили областной кенгаш Экологической партии, инспекция по экологии и охране окружающей среды и предприятие «Тошкент сув таъминот».





Изучение показало, что в реку Чирчик сбрасываются повторно используемые сточные воды Чирчикского водоочистного сооружения.





«Внешний вид и цвет воды ясно показывают присутствие химикатов», — говорится сообщении. По мнению экспертов, промышленные предприятия, расположенные в Чирчике и Кибрайском районе Ташкентской области, сбрасывают в канализацию химические вещества сверх нормы из-за отсутствия современных локальных очистных сооружений.

Экологическая партия Узбекистана призывает принять меры по модернизации и строительству новых очистных сооружений на промышленных предприятиях, повышению эффективности водоочистных сооружений, соответствию нормам качества вод, сбрасываемых в открытые водоёмы.





Специалисты взяли пробы воды для лабораторного анализа специалистами. Изучение продолжается.