Президент Шавкат Мирзиёев в своем интервью газете «Янги Узбекистон» пояснил, что означают концепции Третьего Ренессанса и Нового Узбекистана.

«Слово „новый“ для нас имеет особое значение. Вспомним, к примеру, что один из старейших наших праздников называется Навруз — Новый день. Ценности и традиции, связанные с этим древним праздником, настолько укоренились в нашей жизни, что на протяжении веков наш народ жил с доброй надеждой и мечтой о том, чтобы, как говорил великий поэт и мыслитель Алишер Навои, каждый наш день был как Навруз», — отметил президент.

«В начале прошлого века наши предки, ведомые идеями патриотизма и национального прогресса, смело вступили на арену борьбы под флагом джадидизма — движения за обновление и свободу, справедливость и равенство, науку и просвещение, а также национальное самосознание», — продолжил Шавкат Мирзиёев.

«Целью этих великих людей было вывести народ Туркестана, попавший в омут невежества и отсталости, на путь всеобщего развития, вооружив его светской наукой и передовыми профессиями. Основанные джадидами школы нового типа, театры, библиотеки и музеи, газеты и журналы, а также благотворительные общества для отправки туркестанских детей на учебу за границу, пробудили наш народ от векового невежества и придали ему беспрецедентную силу для национально-освободительного движения», — рассказал он.

«К сожалению, установление в нашей стране большевистской диктатуры, продолжение царской колониальной политики в новой формации не позволили нашим просвещенным предкам полностью реализовать свои цели. Но их благородные устремления сохранились в крови и исторической памяти нашего народа и живы до сих пор», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Не будет ошибкой сказать, что идея „Нового Узбекистана“, которая заняла глубокое место в сердцах нашего народа и сегодня становится общенациональным движением, зиждется на мечтах и чаяниях наших великих предков, усилиями которых в нашей национальной истории наступила первая, а потом и вторая эпоха Возрождения», — отметил президент.

По словам главы государства, территория современного Узбекистана в древности была колыбелью двух великих эпох возрождения — Первого (просветительского — IX—XII веков ) и Второго (темуридского — XIV—XV веков ) Ренессансов. «Это исторический факт, доказанный и признанный мировой наукой», — добавил президент.

«В настоящее время в нашей стране происходит еще один важный процесс возрождения. Поэтому слова „Новый Узбекистан“ и „Третий Ренессанс“ гармонично перекликаются с нашей жизнью и вдохновляют наш народ на великие цели», — резюмировал Шавкат Мирзиёев.